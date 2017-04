"Krzywe zwierciadło" wraca na antenę Superstacji

Jakub Wątły wraca na antenę Superstacji. Nowe odcinki jego programu "Krzywe zwierciadło" nie będą jednak emitowane na żywo - poinformował portal Wirtualnemedia.pl.

Przypomnijmy, że w lutym Superstacja wstrzymała emisję programu Wątłego "Krzywe zwierciadło".

W programie wyemitowanym przez Superstację 14 lutego prowadzący rozmawiał z pisarzem Tomaszem Jastrunem. "Co pan myśli, zasugeruję w sumie odpowiedź, ale niech będzie, bo to taki program jest, że niby ma być tak pseudozabawnie, co pan myśli o tych brudnych, śmierdzących gnidach, które nazywają się dziennikarzami, a firmują ten rynsztok w telewizji publicznej" - pytał Jakub Wątły.

Jastrun odpowiedział: "Jakoś nie ma tak dużo we mnie gniewu, chociaż trochę jest, ale jest dużo współczucia. To znaczy ja uważam, że trudno o coś bardziej podłego niż nakłaniać ludzi do podłości, czyli obwiniam głównie szefów".

"Ale część z tych gnid, kończąc tę część programu, twierdzi, że mają swoje pięć minut w tej chwili. Nigdy nie chciałbym, i pewnie państwo też nie chcielibyście przeżywać pięciu minut, podczas których pijecie albo jecie odchody, co dzieje się wśród prawie wszystkich tak zwanych dziennikarzy telewizji publicznej" - dodał prowadzący program "Krzywe Zwierciadło".

Zarząd Superstacji w specjalnym oświadczeniu przeprosił wszystkich tych, którzy mogli poczuć się urażeni słowami użytymi w programie, w tym w szczególności dziennikarzy TVP. "Przeprosiny są kierowane również do widzów, gdyż nie może być zgody w debacie publicznej na używanie podobnego słownictwa" - napisano w oświadczeniu.

Emisja "Krzywego zwierciadła" została wstrzymana do czasu zakończenia "wewnętrznego postępowania wyjaśniającego".



Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl "Krzywe zwierciadło" wróci na antenę 1 maja, ale program Wątłego nie będzie już emitowany na żywo. zmieni się też godzina emisji - na 21.45. Dotychczas "Krzywe zwierciadło" można było oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 18.45.