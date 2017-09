Krzysztof Skiba i Michał Ogórek w programie "Pod Pressją"

Od wtorku, 19 września w programie "Pod Pressją" Joanny Wrześniewskiej-Sieger zobaczymy Krzysztofa Skibę i Michała Ogórka! Każdy z nich 2 razy w miesiącu przygotuje satyryczny przegląd prasy, który stale będzie się pojawiać pod koniec programu.

Michał Ogórek (L) i Krzysztof Skiba (P) /AKPA

- Wezmę to na siebie. Przeczytam wszystko za widzów, wyręczę ich. Zajmuję się tym już tyle lat. Zdaję sobie sprawę z tego, że czytanie prasy to nie zawsze jest przyjemność. Jednocześnie mam takie poczucie, że warto to zrobić, by wiedzieć, o czym piszą. Takie wyręczanie jest chyba bardzo korzystne dla widza, jego zdrowia psychicznego i czasu wolnego - mówi Michał Ogórek.

- W programie "Pod Pressją" dokonam wyboru najciekawszych artykułów, zacytuje mądre i głupie wypowiedzi znanych, lubianych i pogardzanych, wyszukam absurdy, smaczki i ciekawostki, które jednych wprawią w zachwyt, a innych przyprawią o ból brzucha (ze śmiechu). Ponieważ życie polityczne w Polsce pędzi niczym rakieta kosmiczna będę jak najlepsza stewardessa na pokładzie czyli raz podam medialny koktajl Mołotowa, a innym razem przywalę poduszką. Będzie wesoło w niewesołych okolicznościach przyrody - mówi Krzysztof Skiba.



Przypomnijmy, że "Pod Pressją", to nowy program publicystyczny Joanny Wrześniewskiej - Sieger w Polsat News. Jej gośćmi będą dziennikarze wiodących tytułów prasowych i internetowych.Premierowy odcinek już w najbliższy wtorek, 19 września, o godz. 21.