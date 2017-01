Krzysztof Gojdź: Cenię Kożuchowską

Krzysztof Gojdź jest zagorzałym fanem Małgorzaty Kożuchowskiej. Twierdzi, że nie tylko ceni ją jako aktorkę, lecz także lubi jako człowieka. Słynny lekarz polskich gwiazd podziwia również Katarzynę Warnke i Maję Ostaszewską, z którymi łączy go przyjaźń. Lekarz wspiera walkę Ostaszewskiej o wolność słowa i wyboru dla Polek.

Do grona znanych pacjentek Krzysztofa Gojdzia należy wiele czołowych polskich gwiazd, m.in. Katarzyna Warnke, Olga Borys, Patrycja Markowska i Maja Ostaszewska. Po urodzeniu dziecka do grona jego klientek dołączyła także Małgorzata Kożuchowska. Gospodarz programu "Niezwykłe przypadki medyczne" twierdzi, że gwiazda serialu "M jak miłość" to jego ulubiona aktorka. Podkreśla, że ceni ją zarówno jako gwiazdę ekranu, jak i jako człowieka.

- Niektórzy mogą mieć do niej pretensje, że jest "święta", ale to jest jej wybór, to są jej przekonania i absolutnie cenię Małgosię za to, że jest sobą, a nie poddaje się jakimkolwiek krytykom w mediach - mówi dr Krzysztof Gojdź agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Lekarz podziwia konsekwencję Małgorzaty Kożuchowskiej w budowaniu swojej kariery zawodowej oraz rozwoju duchowego. Dlatego w mediach społecznościowych zachęcał wszystkich swoich fanów do głosowania na tę aktorkę w plebiscycie Telekamery 2017. Spośród gwiazd polskiego filmu Krzysztof Gojdź bardzo wysoko ceni również Maję Ostaszewską i Katarzynę Warnke.

- Maja Ostaszewska ostatnio też wystawiona na olbrzymi hejt w mediach, głównie w mediach publicznych, dlatego że wypowiada się na temat polityki, na temat aborcji - mówi gwiazdor stacji TVN.

Aktorka bierze aktywny udział w akcjach będących wyrazem sprzeciwu wobec polityki partii rządzącej. Szczerze wypowiada się na temat praw obywatelskich, praw kobiet oraz nienawiści ze strony środowisk prawicowych, której stała się obiektem. Zdaniem Krzysztofa Gojdzia Maja Ostaszewska reprezentuje wiele Polek, które walczą o wolność słowa i wolność wyboru. - Dlatego cenię Maję absolutnie, popieram jej działania. Maja, nie poddawaj się, po prostu wal tych wszystkich hejterów - przekonuje lekarz.