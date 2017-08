"Kroniki Times Square": Pierwszy odcinek już na HBO GO

Pierwszy odcinek nowego serialu "Kroniki Times Square" (The Deuce) jest już dostępny w HBO GO. "Kroniki Times Square" to nowa produkcja Davida Simona i George’a Pelecanosa o czasach, w których pionierzy przemysłu porno rozkręcali swoje interesy w centrum największej amerykańskiej metropolii. W rolach głównych występują James Franco i Maggie Gyllenhaal. Premiera serialu odbędzie się w poniedziałek, 11 września o godz. 3 w nocy w HBO równo z amerykańską premierą.

James Franco i Maggie Gyllenhaal w serialu "Kroniki Times Square" /HBO

"Większość z nas uważa Times Square z lat 70-tych za siedlisko dekadencji i rozpusty, zapominając, że dla wielu osób było to miejsce, w którym można było eksperymentować, przeżyć przygodę i doznać uczucia seksualnego wyzwolenia" - mówi George Pelecanos.

Reklama

"Kroniki Times Square" opowiadają o latach, w których seks przestał być wstydliwie skrywaną sferą życia i stał się dochodową branżą amerykańskiej gospodarki. Ośmioodcinkowy serial dzieje się w czasach, w których pionierzy przemysłu porno rozkręcali swoje interesy w okolicach Times Square. Tytuł produkcji (Deuce - "dwójka") nawiązuje do potocznej nazwy słynnej 42. ulicy w Nowym Jorku. Serial przedstawia fikcyjne postacie i wydarzenia, ale prace nad scenariuszem poprzedziły przygotowania przeprowadzone przez producenta Marca Henry'ego Johnsona dotyczące losów branży porno oraz nowojorskiego półświatka.

"Po raz pierwszy nagość stała się w Ameryce towarem, a z czasem - i to bardzo szybko - elementem codziennego życia" - podkreśla David Simon. "Dziś nadal nie sprzedaje się luksusowego samochodu, pary dżinsów ani butelki piwa bez seksualnych podtekstów".

W głównych rolach występują: James Franco (nominowany do Nagrody Akademii Filmowej za film "127 godzin"), który wcielił się w role bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino, Maggie Gyllenhaal (nominowana do Oscara za melodramat "Szalone serce") jako prostytutka Candy, Gary Carr (serial "Downton Abbey") jako alfons C.C, Margarita Levieva ("Czarna lista") jako barmanka Abigail “Abby" Parker, która rzuca studia, aby pracować w knajpie, Lawrence Gilliard, Jr. (serial "Prawo ulicy") jako policjant Chris Alston, Dominique Fishback (serial "Kto się odważy") jako prostytutka Darlene, Emily Meade (serial "Pozostawieni") jako 20-letnia prostytutka Lori, Gbenga Akinnagbe ("Żona idealna") jako sutener Larry Brown, Chris Bauer (serial "Prawo ulicy") jako Bobby Dwyer, budowlaniec i szwagier braci Martino, Chris Coy (serial "Banshee") jako barman Paul Hendrickson, Natalie Paul (serial "Kto się odważy") jako reporterka Sandra Washington i Michael Rispoli (serial HBO "Rodzina Soprano") jako żołnierz mafii Rudy Pipilo.

Pomysłodawcami i scenarzystami serialu są George Pelecanos ("Pacyfik") i David Simon ("Prawo ulicy", "Treme", "Kto się odważy"). Do zespołu scenarzystów dołączyło także trzech znanych powieściopisarzy: Richard Price ("Długa noc", "Prawo ulicy"), Megan Abbott ("Dare Me", "The Fever", "You Little Know Me") i Lisa Lutz. W zespole scenarzystów znaleźli się również Will Ralston ("Treme"), Chris Yakaitis ("Treme") i Marc Henry Johnson.

Pierwszy i ostatni odcinek sezonu wyreżyserowała Michelle MacLaren ("Breaking Bad", "Gra o tron"), która jest producentką wykonawczą pilota. Dwa odcinki wyreżyserował także aktor James Franco, który jest odtwórcą głównej roli i producentem wykonawczym "Kronik Times Square". "James wyreżyserował dwa świetnie zrealizowane odcinki i wcielił się w role braci bliźniaków, co jest nie lada wyczynem" - podkreśliła producentka wykonawcza Nina K. Noble. "Nadał nowe znaczenie słowu 'sklonować' siebie" - dodała. Pozostałe odcinki serialu zostały wyreżyserowane przez Ernesta Dickersona, Utę Briesewitz, Alexa Halla i Roxann Dawson.

Pierwszy odcinek serialu Kroniki Times Square jest od 28 sierpnia prapremierowo dostępny w serwisie online HBO GO. Premiera antenowa serialu odbędzie się w poniedziałek, 11 września o godz. 3 w nocy i godz. 20.10 w HBO.

Kolejne premierowe odcinki będą nadawane w poniedziałki w HBO o godz. 3 w nocy i godz. 20.10. Serial będzie dostępny w serwisie online HBO GO.