"Kroniki Times Square": O początkach przemysłu porno

"Kroniki Times Square" - tak brzmi polski tytuł nowego serialu HBO "The Deuce". Produkcja opowie o początkach pornobiznesu.

Główne role w "Kronikach Times Square" grają Maggie Gyllenhaal i James Franco /HBO

Candy (Maggie Gyllenhaal) zakłada w nocy blond perukę i zarabia na nowojorskim Times Square jako prostytutka. W ciągu dnia zamienia się w Eileen Merrell - ciemnowłosą, samotną matkę, która wychowuje kilkuletniego syna. Obdarzona zmysłem do interesów kobieta szybko staje się - obok bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino (James Franco) - częścią raczkującego przemysłu pornograficznego.



"Kroniki Times Square" to długo wyczekiwany, nowy serial laureata nagrody Emmy Davida Simona, twórcy kultowego "Prawa ulicy". Akcja produkcji rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Obraz pokazuje mroczne zakamarki Nowego Jorku i opowiada o początkach branży porno. Nie brakuje w nim trudnych tematów, jak przemoc wobec kobiet, korupcja, uzależnienie od narkotyków czy AIDS.



James Franco pojawi się w produkcji nie tylko jako aktor, ale także jako reżyser. Przypadło mu więc w udziale m.in. zrealizowanie scen seksu z udziałem Maggie Gyllenhaal.

Franco podkreślił, że profesjonalizm Gyllenhaal uczynił kręcenie trudnych scen prostym i przyjemnym.

"Maggie, obok tego, że jest znakomitą aktorką, jest nieustraszona. To ona poprowadziła te sceny, poprowadziła samą siebie i nadała tempa wszystkim pozostałym. Gdybym nie miał kogoś takiego jak ona, to sądzę, że nakręcenie takich zdjęć byłoby bardzo trudne. Ona uczyniła to wyjątkowo łatwym. Jest naprawdę nieustraszona" - powiedział Franco.

Telewizyjna premiera "Kronik Times Square" zaplanowana jest na 10 września.