Koncert Jubileuszowy "Jaka to melodia?"

Z okazji 20-lecia programu "Jaka to melodia?" 21 października na Torwarze w Warszawie odbędzie się wielkie muzyczne widowisko.

Tak wyglądał koncert z okazji 15-lecia programu "Jaka to melodia?" /AKPA

Na scenie wystąpią m.in: Oceana, Lou Bega, Golec Orkiestra, Kayah, Margaret, Sound'N', Varius Manx & Kasia Stankiewicz oraz zespół programu "Jaka to melodia?".

Program "Jaka to melodia?" od 20 lat bije rekordy oglądalności TVP1 i niezmiennie jest jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych. Pierwszy odcinek Jedynka wyemitowała 4 września 1997 roku. Od dwóch dekad show Jedynki prowadzi Robert Janowski.



W koncercie, podsumowującym dotychczasowe sukcesy show, zaśpiewają gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Zabrzmi m.in. "Mambo no 5", "Cry, cry", "I will always love you", "Skyfall", "Chodź, pomaluj mój świat", "Ściernisko" i "Dwudziestolatki". Zatańczy także zespół Agustina Egurroli oraz Anna Głogowska.



Transmisja koncertu 22 października o godz. 17.30 w Jedynce.