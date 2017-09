"Koło Fortuny": Świetny start teleturnieju

Nowa edycja popularnego przed laty teleturnieju "Koło Fortuny" była numerem jeden w swoim paśmie. "To historyczny wynik i bardzo się z tego cieszę" - skomentował szef telewizyjnej Dwójki Marcin Wolski.

Rafał Brzozowski i Izabella Krzan prowadzą "Koło Fortuny" /AKPA

W niedzielę, 10 września, premierowy odcinek nowej odsłony "Koła Fortuny" w TVP2 obejrzało 1,9 mln widzów. Tym samym Dwójka, mająca w ramówce "M jak miłość", "Barwy szczęścia" i "Express reporterów", stała się liderem pasma.

Program "Koło Fortuny" powrócił na antenę po ośmioletniej przerwie. W nowej odsłonie pojawiła się para młodych prowadzących. W duecie z popularnym wokalistą Rafałem Brzozowskim, wykonawcą takich utworów jak "Tak blisko", czy "Magiczne słowa", wystąpiła Miss Polonia 2016 Izabella Krzan.



"Naprawdę nie spodziewałem się, że tak pięknie wyjdzie, wszyscy jesteśmy zaskoczeni, to wielka radość. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali program, jednak na sukces trzeba zapracować. Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni - tak brzmiało pierwsze hasło w teleturnieju i takie mam podejście, aby mówić o sukcesie trzeba jeszcze poczekać" - komentuje w rozmowie z PAP Life Brzozowski.



"W tamtych czasach to był kultowy program, oglądała go każda rodzina, każdy wiedział o 'Kole Fortuny'. Chcieliśmy udoskonalić i odświeżyć ten teleturniej i to nam się chyba udało, patrząc na oglądalność programu" - powiedziała z kolei Krzan.



Teleturniej ma zupełnie inną oprawę niż dotychczas. Bez zmian pozostały jednak zasady formatu.