Kolejni dziennikarze odchodzą z radiowej Trójki

Dziennikarze sportowi radiowej Trójki: Monika Sułkowska i Michał Gąsiorowski - odchodzą z Programu III Polskiego Radia.

"Od dawna myślałam, żeby kiedyś przeprowadzić się na Wyspy Brytyjskie. Uznałam, że to dobry moment. Główne przyczyny mojego wyjazdu są prywatne" - portal Press.pl cytuje wypowiedź Moniki Sułkowskiej.

Dziennikarka spędziła w Trójce dziewięć lat.



Po 16 latach z Programem III Polskiego Radia rozstaje się też inny dziennikarz sportowy - Michał Gąsiorowski.



"Złożyło się na to kilka spraw. Atmosfera w Trójce na pewno, ale także to, że dostałem nową, atrakcyjną ofertę pracy" - dziennikarz ujawnił w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Przypomnijmy, że ze stacją pożegnali się również Artur Andrus i Robert Kantereit. Obaj otrzymali ultimatum, że jeśli chcą nadal współpracować z TVN24, muszą pożegnać się z radiową Trójką. Andrus jest jednym z komentatorów "Szkła kontaktowego" w TVN24, a Kantereit - jednym z gospodarzy porannego pasma "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Artur Andrus pracował w radiowej Trójce od 1994 roku. W 2005 roku dołączył do grona komentatorów "Szkła kontaktowego" w TVN24. To właśnie współpraca z tą stacją była powodem rozstania Andrusa z Polskim Radiem. Władze spółki postawiły mu bowiem ultimatum, by zrezygnował z występów w telewizji. 19 października doszło do spotkania dziennikarza z prezesem Jackiem Sobalą, jednak nie doszło do porozumienia. Presserwis podał, że w związku z tym Andrus zdecydował się odejść z Trójki.

Robert Kantereit od września 2015 roku jest jednym z gospodarzy porannego pasma "Wstajesz i wiesz" w TVN24, a wcześniej przez pięć lat był współprowadzącym "Dzień Dobry TVN". Z Trójką Kantereit był związany od 2004 roku, przede wszystkim prowadził popołudniową audycję "Zapraszamy do Trójki".