Kogo zobaczymy w "Tańcu z Gwiazdami"?

​Na oficjalnej stronie telewizji Polsat pojawiła się informacja na temat kolejnych uczestników programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Kogo zobaczymy na parkiecie?

Jak Mariusz Kałamaga poradzi sobie na parkiecie? /AKPA

W mediach trwa wyliczanie nazwisk uczestników siódmej edycji tanecznego show.

Niedawno ujawniono, że na parkiecie programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy aktora Michała Malinowskiego, znanego z serialu "Pierwsza miłość", oraz wokalistkę Natalię Szroeder, która wzięła udział w czwartej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz ma na swym koncie przebój "Lustra".

Na liście gwiazd pojawili się teraz Mariusz Kałamaga z kabaretu ŁowcyB. oraz aktorka Dominika Gwit.

Wiadomo też, że jedną z trenerek będzie aktorka i tancerka Agnieszka Kaczorowska.



Program nadal będą prowadzić Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a na fotelach jurorskich zasiądą ponownie: Beata Tyszkiewicz, Iwona Pavlovic, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski.

Oficjalne treningi do wiosennej edycji tanecznego show rozpoczną się w lutym. Siódma edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już na wiosnę w Polsacie.