"Kocham Cię, Polsko!": Prowadzący w scenach z "Seksmisji" i "Misia"

Żartobliwe dialogi, nieco groteskowa konwencja, nawiązania do kultowych polskich komedii - w ten sposób twórcy "Kocham Cię, Polsko!" zapraszają do oglądania najnowszej edycji programu.

Prowadzący "Kocham Cię, Polsko!" w scenach z "Seksmisji" i "Misia" /TVP

W obu spotach reklamujących nowy sezon "Kocham Cie, Polsko!"występuje troje prowadzących: Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Kammel i Antek Królikowski, który zastąpi Macieja Musiała.



Pierwszy ze zwiastunów przenosi nas w daleką, sterylną przyszłość, w której mężczyźni odeszli do lamusa. Jedynymi, którym udało się ocaleć, są kapitanowie - Tomasz i Antek. Nagle pojawia się pani producent, która wpada na pomysł przeprowadzenia naturalizacji, a więc przemienienia obu panów w kobiety. Zamiar ten przeraża Basię, która obawia się, że proces będzie kolidował z emisją programu.

W drugim ze spotów "Kocham Cię, Polsko!" na pierwszy plan wysuwa się nowy prowadzący - Antek Królikowski, który w tej edycji zastąpi Macieja Musiała. W żartobliwym zwiastunie nawiązującym do jednej ze szlagierowych polskich komedii odgrywająca sekretarkę Basia Kurdej-Szatan ma wątpliwości, czy Antek nadaje się na nowego prowadzącego. Co robi, aby ją przekonać?

W "Kocham Cię, Polsko!" rywalizują ze sobą dwie drużyny gwiazd. Biorą udział w grach towarzyskich, quizach i rozwiązują zagadki muzyczne. Sprawdzają też swoją wiedzę o Polsce, odpowiadając na pytania m.in. z zakresu historii, geografii, języka, literatury, kultury i obyczajów. Członkowie obu zespołów zmieniają się w każdym odcinku, a uczestnikom niezmiennie towarzyszą jedynie prowadzący. Program łączy w sobie elementy show rozrywkowego i teleturnieju. Ma również charakter edukacyjny.

Polska wersja show została oparta na holenderskim pomyśle I" love my country". Program odnosi sukcesy na całym świecie, emitowany był zarówno w stacjach komercyjnych, jak i publicznych (m.in. w brytyjskiej telewizji BBC1, we włoskiej stacji RAI2). W Polsce wyłączne prawa do formatu posiada firma producencka Rochstar SA.

10. edycja "Kocham Cię, Polsko!" już 4 marca o godz. 20.05 w TVP2.