"Kocham Cię, Polsko!": Nowe trio prowadzących

Po zimowej przerwie na antenę TVP2 powraca rozrywkowy program z gwiazdami Kocham Cię Polsko!. W nowej edycji nastąpi kilka zmian personalnych, w tym w gronie prowadzących. Do Barbary Kurdej-Szatan i Tomasza Kammela dołączy Antek Królikowski, który zastąpi w tej roli Macieja Musiała. Premiera show w sobotę 4 marca na antenie TVP2.

Nowy tercet prowadzących "Kocham Cię, Polsko!" /TVP

W najnowszym sezonie programu czekają nas zmiany w składzie prowadzących. W swojej roli pozostaje aktorka Barbara Kurdej-Szatan, znana z kreacji w takich filmach jak "Dzień dobry, kocham Cię" czy "Wkręceni 2", a także z dwójkowego serialu "M jak miłość". Zobaczymy również Tomasza Kammela, który od lat związany jest z telewizją publiczną. Prowadził programy telewizyjne, koncerty, jest też jednym z prezenterów "Pytania na Śniadanie".



W tym sezonie do Barbary Kurdej-Szatan i Tomasza Kammela dołącza Antek Królikowski - aktor i producent filmu niezależnego. W "Kocham Cię, Polsko!" gościnnie brał udział już dwukrotnie, ale tym razem zadebiutuje w roli prowadzącego.



- Spodziewam się, że będzie bardzo wesoło, bo jestem w doborowym towarzystwie - mówi. - A przede wszystkim liczę na to, że zaprosimy naprawdę fajnych gości: artystów, sportowców, ludzi, których naprawdę chcę poznać. - Antek zapowiada, że rywalizacja będzie zacięta. Jak przygotowuje się do programu? Żartuje, że swoją wiedzę odświeża m.in. powtarzając z młodszymi kolegami do matury.

Zdjęcie "Wesoły Antek'? / TVP

W "Kocham Cię, Polsko!" rywalizują ze sobą dwie drużyny gwiazd. Biorą udział w grach towarzyskich, quizach i rozwiązują zagadki muzyczne. Sprawdzają też swoją wiedzę o Polsce, odpowiadając na pytania m.in. z zakresu historii, geografii, języka, literatury, kultury i obyczajów. Członkowie obu zespołów zmieniają się w każdym odcinku, a uczestnikom niezmiennie towarzyszą jedynie prowadzący. Program łączy w sobie elementy show rozrywkowego i teleturnieju. Ma również charakter edukacyjny.

Polska wersja show została oparta na holenderskim pomyśle I" love my country". Program odnosi sukcesy na całym świecie, emitowany był zarówno w stacjach komercyjnych, jak i publicznych (m.in. w brytyjskiej telewizji BBC1, we włoskiej stacji RAI2). W Polsce wyłączne prawa do formatu posiada firma producencka Rochstar SA.