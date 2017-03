"Kocham Cię, Polsko!": Co w drugim odcinku? Walka płci

Aktorki i aktorzy serialu "Czas honoru" zmierzą się ze sobą w sobotę, 11 marca, o godz. 20:05 w programie "Kocham Cię, Polsko!" w TVP2. Na czele drużyny kobiet stanie tym razem Tomasz Kammel. Antoni Królikowski będzie natomiast walczył o zwycięstwo w męskim gronie. Co wydarzy się w drugim odcinku?

Marta Juras, Karolina Gorczyca, Agnieszka Więdłocha i Tomasz Kammel, fot. Gabriela Machlowska /materiały programowe

W drugim odcinku "Kocham Cię, Polsko!" nie zabraknie wielu zabawnych sytuacji, ciekawostek o naszym kraju oraz wyśmienitych gości.



Podobnie jak w ubiegłą sobotę, po dwóch stronach w studiu staną przedstawiciele tego samego zawodu, lecz innej płci. We wspólnej zabawie wezmą udział aktorki i aktorzy serialu "Czas honoru": Agnieszka Więdłocha, Karolina Gorczyca i Marta Juras oraz Antoni Pawlicki, Kuba Wesołowski i Jan Wieczorkowski.



Dowiemy się między innymi, kto w drużynie Antka Królikowskiego okaże się "nadwornym malarzem", jak dobrze Tomasz Kammel zna repertuar zespołu Bajm, gdzie według Agnieszki Więdłochy Polacy trzymają pieniądze oraz dlaczego nazwisko Anny Romantowskiej wywołało drobną sprzeczkę.

Zdjęcie Antoni Królikowski, Antoni Pawlicki, Kuba Wesołowski i Jan Wieczorkowski, fot. Gabriela Machlowska / materiały programowe

W drugim odcinku przekonamy się też: kto w miłości wyznaje "Kodeks Hammurabiego, co doprowadzi do łez Karolinę Gorczycę, jaka wiadomość rozczaruje Antka Królikowskiego, co sądzi o Polakach Kuba Wesołowski, co w życiu Tomasza Kammela zmieniło "Mydełko Fa", kogo Antek nie zaprosi do siebie na imprezę.

Tomasz Kammel i Antek Królikowski będą zacięcie walczyć o każdy punkt. Kto tym razem wygra starcie? O tym przekonamy się już 11 marca o godzinie 20:05 w TVP2.

Gościem muzycznym wydania będzie Kasia Kowalska.

