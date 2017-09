"Kobieta na krańcu świata": Podróż w czasie

Mennonici to jedna z najbardziej zamkniętych społeczności na świecie. Świadomie odrzucają elektryczność i technologię. Żyją z dala od cywilizacji, skupiając się jedynie na religii, roli i hodowli zwierząt. Jak wygląda ich życie na co dzień? Już w najbliższą niedzielę o godz. 11:00 widzowie przeniosą się w czasie. Martyna Wojciechowska zabierze ich prosto do Boliwii, gdzie poznają jej nową bohaterkę - Anę!

Martyna Wojciechowska i kolejna bohaterka jej programu /TVN

Mężczyźni noszą ogrodniczki i koszule oraz kapelusze kowbojskie. Kobiety ubrane są w bardzo wzorzyste sukienki z kwiatowymi motywami i wielkie, białe kapelusze. Tu nikt nie wie, czym jest makijaż. Czas płynie wolno. Ludzie nie mają dostępu do książek, magazynów czy telewizji. Dzieci nazywane są jedynie imionami z Biblii, a ich edukacja kończy się na podstawowej znajomości arytmetyki. Aż ciężko uwierzyć, że jest to opis społeczności, która funkcjonuje w XXI wieku!

Reklama

Mennonici żyją w odizolowanych społecznościach wiejskich aż w 82 krajach na świecie. Odrzucają elektryczność i nowoczesną technologię. Jak wygląda życie kobiet w tej wspólnocie? Zajmują się głównie gospodarstwem domowym i zwierzętami. Nie mogą brać udziału w życiu politycznym grupy. Nie używają kosmetyków, a w konserwatywnych środowiskach - nie mogą nawet obcinać włosów.

Czwarty odcinek "Kobiety na krańcu świata" przeniesie widzów w czasie... Zaledwie 30 kilometrów od Santa Cruz, jednego z największych i najbardziej zaludnionych miast w Boliwii, Martyna pozna Anę i jej rodzinę. Jak bardzo jej świat różni się od naszego? Czym jest dla Mennonitów wolność?