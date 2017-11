Katarzyna Cebula wygrała "Wyspę przetrwania"

Katarzyna Cebula pokonała 15 uczestników i wygrała pierwszą polską edycję "Wyspy przetrwania". W finałowej rozgrywce pokonała trzech mężczyzn: Daniela Wiśniowskiego, Macieja Kuśmierza, a w głosowaniu 7 jurorów - byłych współplemieńców, Pawła Porębę.

Oto zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Wyspy przetrwania" /Polsat

Kasia prócz totemu, który był przedmiotem pożądania uczestników przez 30 dni rywalizacji na Fidżi, zgarnęła również 150 tysięcy złotych.

"Czuje się super, jestem zaskoczona i nie do końca dociera do mnie to, co się stało. Odbieram sporo gratulacji zarówno od znajomych jak i anonimowych internautów, którzy oglądali program i trzymali za mnie kciuki. To bardzo miłe" - mówiła Kasia po wygraniu show.

Kasia Cebula ma 31 lat pochodzi z Mieleszyna. Studiowała we Wrocławiu na AWFie i Uniwersytecie Ekonomicznym. Uwielbia podróże, tylko w Europie zwiedziła 25 krajów. Pasja podróżowania zawiodła ją również na antypody - Australię, Nową Zelandią i Wyspy Cooka, gdzie spędziła ostatnie 3 lata życia. Pracowała tam latem jako instruktor kitesurfingu, a zimą była instruktorem snowboardu. Nie wyobraża sobie życia bez sportu. Trenowała również koszykówkę i wspinaczkę. Sama o sobie mówi, że "wszędzie czuje się tymczasowo".

"Rodzice mieszkają w Mieleszynie, siostra w Australii, a we Wrocławiu mam najwięcej przyjaciół i znajomych" - mówi Kasia, która jeszcze nie zdecydowała, gdzie spędzi najbliższe miesiące.