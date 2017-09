Kasia Moś: Zawsze chciałam iść do "Tańca z Gwiazdami", a nie do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Kasia Moś podkreśla, że udział w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to dla niej duże wyzwanie zarówno pod kątem wokalnym, jak i aktorskim.

Wokalistka przed podjęciem decyzji o udziale w programie miała sporo obaw. Piosenkarka najbardziej obawia się tego, że nawet jeśli na próbach wszystko będzie szło po jej myśli, to w programie pod wpływem emocji głos może odmówić posłuszeństwa i nie będzie chciał przestawić się na inną skalę.

Kasia Moś podkreśla, że w jesiennej edycji programu Polsatu najbardziej chciałaby się zaprezentować jako Alicia Keys lub Beyoncé.

- Mówi się, że wokalista sobie poradzi - ale to nie do końca tak jest. Kiedy wcielamy się w postać i musimy zaśpiewać głosem danego artysty, to tak naprawdę musimy się nauczyć śpiewu od początku, musimy sobie wszystko poprzestawiać. Struny głosowe są przyzwyczajone do danego wysiłku, do danego śpiewania, więc obawiałam się tego, że nawet jeśli na próbach będzie fajnie i wszystkie barwy jakoś będą wychodzić, to kiedy przyjdzie stres i wejście na scenę, głos będzie chciał wrócić na wygodne miejsce. Dla mnie to bardzo duże wyzwanie, aktorsko to już w ogóle nie mówię - mówi agencji Newseria Kasia Moś, piosenkarka.

Artystka jest przekonana, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dostarczy widzom dużo wrażeń. Niemniej jednak podjęcie decyzji o dołączeniu do programu nie było dla niej łatwą sprawą i wymagało dogłębnego przemyślenia.

- Parę lat temu byłam na castingu, teraz po Eurowizji dostałam propozycję, zadzwoniono do mnie i chwileczkę się zastanowiliśmy nad tym. Zawsze mówiłam, że chciałabym iść do "Tańca z Gwiazdami", bo bardzo chciałabym się nauczyć tańczyć, a do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" chyba nie, bo nie wiem, czy bym sobie poradziła. Ale kiedy dostaliśmy taką propozycję, to po chwili zastanowienia powiedzieliśmy, że tak. Bardzo lubię w życiu wyzwania, a to jest dla mnie duże wyzwanie - mówi Kasia Moś.

W nowej edycji programu przygotowano nowe konkurencje i nowe zadania. Pierwsze z nich to "Wyzwanie". Uczestnik, który zobaczy na kołowrotku takie hasło, otrzyma możliwość wybrania jednej z wylosowanych przez pozostałych zawodników postaci. Oznacza to, że dwóch artystów może się wcielić w jedną osobę i zapowiada się niezwykle emocjonujący pojedynek. Druga z konkurencji to "Wypróbuj przyjaciela". Po wylosowaniu tego hasła uczestnicy wykonają utwór z wybranym przez siebie przyjacielem.