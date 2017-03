Karolina Korwin-Piotrowska: Wielokrotnie chciano mnie przekupić

Polscy celebryci chcieliby czytać laurki na swój temat - uważa Karolina Korwin-Piotrowska. Twierdzi też, że wiele gwiazd opłaca pozytywne doniesienia medialne na swój temat. Sama niejednokrotnie otrzymywała propozycję wydania pozytywnej opinii w zamian za gratyfikację finansową.

Karolina Korwin-Piotrowska od wielu lat zajmuje się światem polskiego show-biznesu. Napisała na ten temat książkę zatytułowaną "Bomba, czyli alfabet polskiego szołbiznesu", prowadzi ponadto magazyn "Magiel towarzyski", w którym komentuje bieżące wydarzenia z branży rozrywkowej. Obecnie na antenie TVN Style oglądać można już 22. sezon tego programu, wciąż w tej samej formule jak dotychczas.

- Wszystko zostaje po staremu, naprawdę, nie zmienia się koni, które dobrze ciągną, tym bardziej w biegu. Tylko dywan jest nowy - mówi Karolina Korwin-Piotrowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Program "Magiel towarzyski" obecny jest na antenie TVN Style od jedenastu lat. Jego gospodyni twierdzi jednak, że mimo upływu lat wciąż nie czuje znudzenia poruszaną w nim tematyką. Jej zdaniem świat show-biznesu jest fascynujący, wiele mówi bowiem nie tylko o samych gwiazdach, lecz także o społeczeństwie, które wynosi je na piedestał. Dziennikarka często spotyka się natomiast z zarzutem, że mówiąc o celebrytach, w dużym stopniu kreuje ich popularność.

- Polscy celebryci chcieliby czytać laurki na swój temat. Niektóre zresztą opłacają sowicie w różnych mediach, ja tego nie robię. Ja wychodzę z założenia, że ludzie mają prawo wiedzieć, że to jest fajne, a to jest niefajne i tyle, a że kogoś to boli, to już jest problem tej osoby, ale na pewno nie mój - twierdzi Korwin-Piotrowska.

Zdaniem dziennikarki polscy celebryci oczekują, że media będą ich kochały. Osoba wypowiadająca słowa krytyki pod ich adresem naraża się na miano hejtera. Gospodyni programu "Magiel towarzyski" nie przejmuje się jednak takim podejściem gwiazd do mediów. Zawsze szczerze wyraża swoją opinię, nawet jeśli w ten sposób naraża się na niechęć ze strony niektórych celebrytów. Zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że nie wszyscy ludzie cenią sobie szczerą ocenę.

- Wielokrotnie podejmowano próby podkupienia mnie i zapłacenia mi, załatwienia różnymi sposobami przychylnej opinii, albowiem podobno coś znaczy, wielokrotnie różne osoby próbowały się ze mną spotkać, niektórym się to nawet udało - przyznaje Korwin-Piotrowska.

Premierowe odcinki programu "Magiel towarzyski" można oglądać w każdą sobotę o godzinie 22:30 na antenie TVN Style. Powtórki emitowane są w niedziele, środy, czwartki i soboty.