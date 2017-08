Karolina Gilon: Niezapomniane prezenty

​Zamiast prezentów materialnych Karolina Gilon preferuje podarunki zapewniające wyjątkowe wspomnienia. Ze swoją przyjaciółką kultywuje tradycję fundowania jubilatce zagranicznych wycieczek.

Karolina Gilon uważa, że wycieczka w gronie przyjaciół to najlepsza forma prezentu /Piotr Andrzejczak /MWMedia

Ostatnie dni lipca Karolina Gilon spędziła w Paryżu. Modelka jest zachwycona francuską stolicą. - Spędziłam tam miło czas. Paryż jest piękny, wszystkim polecam - mówi Gilon agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.



Pierwszego dnia gwiazda zamieściła na Instagramie zdjęcie sugerujące, że jej pobyt w Paryżu związany jest z pracą modelki. Do Francji wybrała się jednak wyłącznie dla przyjemności. Wyjazd był bowiem prezentem urodzinowym dla jej przyjaciółki. - Mamy taką tradycję, że kupujemy sobie wycieczki, bo prezenty rzucimy w kąt, kwiaty zwiędną, a wspomnienia pozostaną - wyznaje Gilon.

Modelka uważa, że wycieczka w gronie przyjaciół to najlepsza forma prezentu. Życzy też wszystkim kobietom, by otrzymywały właśnie takie podarunki od najbliższych osób. - Ja dostałam wycieczkę do Mediolanu. Byłyśmy tam z moimi trzema przyjaciółkami, było cudownie - wspomina Gilon.