Kamil Durczok: Gwarantuję elegancką rozmowę. Ja nie gryzę!

- To już drugie sezon w Polsat News, choć pierwszy szedł pod hasłem i szyldem "Brutalnej prawdy" - powiedział w rozmowie z Interią Kamil Durczok o swym programie "Durczokracja".

Kamil Durczok na jesiennej ramówce Polsatu /AKPA

Telewizja Polsat po raz kolejny zorganizowała "Wieczór z Gwiazdami" - spotkanie, podczas którego zaprezentowała swoją jesienną ramówkę. Gala z gwiazdami Polsatu odbyła się 31 sierpnia w warszawskiej Endorfinie.

Reklama

Jednym z gości jesiennej ramówki Polsatu był znany dziennikarz Kamil Durczok, który w rozmowie z Interią opowiedział o swym programie, który prowadzi w telewizji Polsat News.

- To już drugi sezon w Polsat News, choć pierwszy szedł pod hasłem i szyldem "Brutalnej prawdy" - powiedział Kamil Durczok w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Durczokracja", czyli Kamil Duroczk w Polsat News Interia.tv

- Trochę nie ułatwiali nam zadania politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie chcieli do mnie przychodzić - dodał dziennikarz i jednocześnie zaapelował do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Panie prezesie, proszę zacząć do mnie puszczać swoich polityków! Proszę trochę wiary w nich włożyć, dadzą sobie radę! Ja nie gryzę!

- Gwarantuję kulturalną, elegancką rozmowę na antenie - dodał.

Dlaczego "Brutalna prawda" zmieniła się w "Durczokrację"?

- Jak tak zacząłem wszystko obserwować, to doszedłem do wniosku, że dzisiaj każdy polityk, który w Polsce występuje ma rację! A skoro ma rację, to Durczok też ma rację, stąd "Durczokracja" - wyjaśnił nam dziennikarz.



"Durczokracja" to program Kamila Durczoka, emitowany co czwartek w Polsat News, w którym widzowie poznają opinie zaproszonych do studia polityków i ekspertów na temat bieżących wydarzeń politycznych, ekonomicznych i społecznych.