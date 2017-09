Justyna Śliwowska i jej pasje

Wśród jej pasji na pierwszym miejscu jest sport, a kolejne "koniki" to podróże do Włoch i kulinaria. Co Justyna Śliwowska, nowa prowadząca programu "Dzień dobry, Polsko!", opowiedziała o swoim pozatelewizyjnym życiu?

Nowej prowadzącej TVP urody z pewnością nie brakuje /Piotr Fotek /Reporter

Dziennikarskie szlify Justyna Śliwowska zdobywała w TVP Białystok. Pracowała jako reporterka i prowadząca program informacyjny "Obiektyw". "Zaczynałam od redakcji sportowej, ponieważ to sport zawsze był blisko mnie. Sama kiedyś czynnie grałam w koszykówkę, kocham piłkę nożną - moi bracia i mój tata zarazili mnie tym sportem" - mówi PAP Life Śliwowska.



W 2015 r. przeniosła się do TVP Info, gdzie prowadziła serwisy informacyjne. Teraz jej zawodowym domem jest telewizyjna Jedynka. Od końca sierpnia wraz z Adamem Gizą prowadzi poranny program "Dzień dobry, Polsko!". "To jest bardzo duże wyzwanie, żeby obudzić Polaków o godzinie 6:00. Mam nadzieję, że to zadanie nam się uda" - mówi.

Wśród zagadnień, o których rozmawia w programie, wiele wpisuje się w tematykę stylu życia. Co, poza sportem, składa się na jej prywatny lifestyle? "Na drugim miejscu są Włochy. I kulinarnie, i podróżniczo. Kocham Włochy i podróżowanie. Uwielbiam też dobre jedzenie - nie tylko pałaszować, ale również je przygotowywać. Znajomi mówią, że podobno moje serniki są najlepsze na świecie - zdradza.

Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, serce Śliwowskiej jest już zajęte. Jej partnerem jest Radosław Mróz, prezenter TVN24, który prowadzi program "Wstajesz i wiesz". Z powodu pracy oboje muszą być rannymi ptaszkami. Niedawno pochwalili się zdjęciami z Kalabrii.