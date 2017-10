Jubileusz TVN: To już 20 lat!

Stacja towarzyszy widzom od 3 października 1997 roku, czyli już 20 lat. To właśnie w TVN oglądają swe ulubione programy informacyjne i rozrywkowe. "Jak zaczynaliśmy z czymś nowym, to ulice pustoszały" - wspomina Hubert Urbański, związany z TVN od samego początku.

Pierwsze edycje "Tańca z gwiazdami" w TVN prowadził Hubert Urbański (2005), fot. W&G /TVN

3 października telewizja TVN obchodzi wielki jubileusz - 20 lat istnienia. Pierwszy program na żywo nadawany z miejsca wydarzeń "Pod napięciem", pierwszy codzienny talk-show "Rozmowy w toku", pierwsze reality show "Agent" czy kultowy "Big Brother" - to tylko niektóre z kultowych programów stacji.

Przez dwie dekady widzowie mogli zobaczyć ponad 40 ramówek, blisko 5000 godzin seriali, 7306 wydań "Faktów" oraz 60 000 odcinków programów rozrywkowych.



"Fakty" pojawiły się na antenie 3 października 1997 roku, a Anita Werner prowadzi je od roku 2004. Choć do telewizji trafiła przypadkiem, w "Faktach" daje z siebie wszystko.

- Czasem ktoś ze znajomych dziwi się: "Masz program o 19, po co idziesz tam na 8 rano?". Tymczasem tak to wygląda. Na wieczorne "Fakty" pracujemy od świtu. Trzeba wcześniej o wszystkim zdecydować, przydzielić tematy reporterom. Potem i tak rzeczywistość może się zmienić, więc jesteśmy na nieustannym "stand by’u". Trochę się też wewnętrznie buntuję, kiedy słyszę określenie "prezenter" w stosunku do dziennikarzy newsowych. My nie przychodzimy na gotowe i nie odczytujemy cudzych tekstów z promptera. Jesteśmy współautorami, sami przygotowujemy to, co o 19 chcemy powiedzieć widzom, zapowiadając każdy kolejny temat - mówi Anita Werner (fragment wywiadu opublikowanego w TT 1/2017).

- Dobrze pamiętam, jak zaczęła się moja przygoda z TVN - mówi Hubert Urbański.

- W 1999 roku wziąłem udział w castingu do nieznanego programu. Byłem w kolejce. Wykonałem zadanie, które mi powierzono, wyszedłem i o wszystkim zapomniałem. Miałem to szczęście, że do mnie oddzwoniono, proponując prowadzenie "Milionerów". Nie przypuszczałem, że ten wspaniały format przez tyle lat będzie się cieszył powodzeniem. Szczególnie wzruszają mnie uczestnicy starej daty, którzy tak dzielnie walczą, choć świat popkultury jest im obcy. A stacji życzę, by zachowała pozycję lidera, jeśli chodzi o poziom i spójną stylistycznie oraz jakościowo wizję - dodaje dziennikarz.

Zdjęcie Martyna Wojciechowska i Janusz Dzięcioł na planie "Big Brothera" (2001), fot. G.Jakubowski/Forum/ / TVN

Na antenie TVN oglądamy już 9. sezon "Kobiety na krańcu świata" - cyklu dokumentalnego, który zadebiutował we wrześniu 2009 roku. Wcześniej Martyna Wojciechowska prowadziła m.in. "Big Brothera". Kontrowersyjny reality show wystartował w marcu 2001 roku. Finał 1. edycji obejrzało aż 9 mln widzów. Wygrał Janusz Dzięcioł.



- Metodą domową wraz kolegami realizowaliśmy własny program dla telewizji kablowej. Pewnego dnia doszliśmy do wniosku, że warto sięgać po więcej. Napisaliśmy więc na maszynie scenariusz programu motoryzacyjnego. Skserowaliśmy szkice, zapakowaliśmy w koperty i wysłaliśmy do wszystkich stacji w kraju, w tym do powstającej TVN. Pewnego dnia zadzwonił prezes Mariusz Walter i zaprosił nas na spotkanie. Tak oto znalazłam się przed kamerami TVN: dziewczyna z głową pełną marzeń, w skórzanej kurtce i ciężkich butach, która mając niewiele ponad 20 lat opowiadała o motoryzacji - wspomina Martyna Wojciechowska, która prowadziła m.in. "Automaniaka" i "Big Brothera".

Najpopularniejsze produkcje telewizji TVN?

"Taniec z gwiazdami" pojawił się na antenie TVN w kwietniu 2005 roku. Wtedy widzowie zobaczyli po raz pierwszy zmagania tańczących gwiazd. W TVN śledzili je przez 13. edycji.



Od września 2008 roku w programie "Mam talent!" jurorzy odkrywają największe talenty! Kuba Wojewódzki był jurorem do 2010 roku. Obecnie na fotelach jurorskich zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurolla.

W "Kuchennych rewolucjach" Magda Gessler od 2010 roku pomaga restauratorom w całej Polsce.

I oczywiście seriale!



Serial "Kasia i Tomek" ruszył w 2002 roku, a Joanna Brodzik i Paweł Wilczak stali się od razu ulubioną parą Polaków. Pierwszy odcinek "Na Wspólnej" widzowie obejrzeli w 2003 roku. To najdłużej emitowany serial w TVN. Popularna była też "BrzydUla" - w uśmiechu Uli (Julia Kamińska) wszyscy zakochali się w 2008 roku.