Wolność to największa wartość i najważniejszy cel w życiu Joanny Moro. Osiągnęła go wcześnie, uniezależniając się od rodziców. Zrealizowała również bardziej przyziemne marzenia, takie jak własne mieszkanie, małżeństwo i dzieci. Zimą wybrała się również w wymarzoną podróż do Afryki. Gwiazda twierdzi, że wyjazd ten był dla niej niesamowitym doświadczeniem, które pomoże jej także w pracy aktorki.

Najgorsze dla mnie jest, gdy mam ograniczenia - wyznaje Joanna Moro /Andras Szilagyi /MWMedia

Joanna Moro zawsze była kobietą mającą wiele marzeń. Nie ograniczała się jednak wyłącznie do snucia fantazji, lecz stawiała sobie kolejne życiowe cele i starała się je sukcesywnie realizować. Aktorka twierdzi, że zawsze trudno znosiła ograniczenia, dlatego jej wielkim marzeniem była wolność i niezależność. Ten cel zrealizowała, wyprowadzając się z rodzinnego domu

- Najgorsze dla mnie jest, gdy mam ograniczenia. Obecnie czuję się wolna. To było moje marzenie, aby trochę uwolnić od rodziców. Kiedyś to była szkoła, zasady, rygor. Dzisiaj świat idzie w tym kierunku, że każdy jest inny, każdy ma inne potrzeby i każdy ma prawo być sobą - mówi Joanna Moro agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda przyznaje jednak, że zawsze miała również bardziej przyziemne marzenia, takie jak własne mieszkanie, małżeństwo i dzieci. Wszystkie udało się zrealizować, podobnie jak marzenie o podróży do Afryki. Aktorka twierdzi, że nigdy nie chciała jechać w tak popularne kierunki jak Tajlandia czy Nowy Jork, pociągała ją natomiast Afryka. Zimą tego roku wybrała się więc z mężem do Gwinei. - Chciałam zobaczyć, jak zupełnie inaczej żyją ludzie i żeby było to dla mnie też przystępne cenowo - opowiada Moro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Joanna Moro: Zawsze marzyłam o niezależności Newseria Lifestyle

Położona w zachodniej części Afryki Gwinea Bissau należy do grona najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych państw świata. Joanna Moro odwiedziła przede wszystkim kilka wysp z Archipelagu Bijagos, gdzie ludzie prowadzą zupełnie inny tryb życia niż mieszkańcy nawet średnio zamożnych krajów Europy. - Nie ma sklepu, nie ma coca-coli, ludzie żyją czymś zupełnie innym, cały czas chodzą bez ubrań. Gdy dałam dzieciom cukierek, nie bardzo wiedziały, co mają z nim zrobić, zaczęły jeść to coś w papierku - wspomina aktorka.

Gwiazda uważa za niesamowitą możliwość odkrywanie tak nowych światów. Jest również przekonana, że tego typu doświadczenia bardzo pomagają jej w pracy aktorki.