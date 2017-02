Joanna Jabłczyńska: Nie jestem fanką mody

​Choć na medialnych wyjściach wygląda bezbłędnie, znana z serialu "Na Wspólnej" Joanna Jabłczyńska przyznaje, że nie zna się na modzie. "Jeśli wyglądam dobrze to tylko dzięki Violi Piekut" - zachwala zaprzyjaźnioną projektantkę aktorka.

Stawiam na ponadczasowe części garderoby - przekonuje Joanna Jabłczyńska /Paweł Wrzecion /MWMedia

Joanna Jabłczyńska, aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej", w rozmowie z PAP Life zdradza, że nie zna się na modzie. "Nie jestem wielką fanką mody. Raczej jestem z tych, którzy mogliby wejść tylko do jednego ulubionego sklepu, ubrać się w nim od stóp do głów, a inne sklepy właściwie mogłyby dla mnie nie istnieć" - mówi aktorka.



Jabłczyńska przyznaje jednak, że w żadnym sezonie w jej szafie nie może zabraknąć czegoś z kolekcji projektantki Violi Piekut. "W projektach Violi często zakochuję się od pierwszego wejrzenia. Viola szyje dla mnie upatrzony model w moim rozmiarze i kolorze. Wtedy w takiej jednej rzeczy mogę chodzić kilka sezonów, aż do zdarcia" - żartuje Jabłczyńska i podkreśla, że jeśli na wyjściach jest modna to tylko dzięki pomocy projektantki.

A jak na co dzień ubiera się aktorka? "Zupełnie klasycznie. W rzeczy, które są po prostu na tyle uniwersalne, że - nie wyróżniając się w jakiś sposób - sprawdzą się w każdym sezonie. Stawiam na ponadczasowe części garderoby" - kwituje Jabłczyńska.