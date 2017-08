Joanna Derengowska czeka na wakacyjną miłość

Joanna Derengowska ma nadzieję, że podczas tegorocznego lata spotka ją jeszcze romantyczna przygoda. Jak dotąd, nie przeżyła bowiem wakacyjnej miłości. Gwiazda twierdzi, że cechą, na którą szczególnie zwraca uwagę u mężczyzn, jest umiejętność słuchania i zainteresowanie drugą osobą.

Poznając nowego mężczyznę, Joanna Derengowska nie kieruje się wyłącznie wyglądem Newseria Lifestyle

Joanna Derengowska tegoroczne wakacje spędza w Polsce, skupiając się na przygotowaniach do jesiennej premiery teatralnej. Urlop miała znacznie wcześniej, już bowiem w maju, gdy wybrała się do Barcelony. Aktorka twierdzi, że bardzo lubi to hiszpańskie miasto, ponieważ pozwala ono łączyć jej ulubione wakacyjne aktywności. - Uwielbiam wakacje, gdzie można pozwiedzać i odpocząć. To miejsce jest świetne, jest dużo ciekawych rzeczy, oprócz tego jest plaża i morze - mówi Joanna Derengowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.



Gwiazda nie wyklucza jednak, że w tym roku wybierze się jeszcze na krótkie wakacje. Ma nadzieję, że w październiku, o ile pozwoli na to czas i finanse, wyjedzie do Włoch, aby zwiedzić Rzym. Aktorka liczy również na to, że przeżyje wakacyjną miłość. - Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Amor niestety nie ustrzelił mnie w te wakacje - wyznaje Derengowska.

Poznając nowego mężczyznę, aktorka nie zwraca uwagi na wygląd. Znacznie bardziej liczy się dla niej umiejętność słuchania swojego rozmówcy, której współczesnym mężczyznom zdecydowanie brakuje. - Większość mężczyzn mówi tylko o sobie, o tym, co robią, wysyłają zdjęcia z różnych rzeczy, które robią, a nie interesują ich kobiety. To coś, czego nie lubię - przekonuje Derengowska.