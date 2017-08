​Jesienią 11 premierowych spektakli na antenach TVP

11 premier teatralnych jesienią w TVP zapowiedział w poniedziałek w Warszawie wiceprezes TVP Maciej Stanecki. Osiem premier pokazanych zostanie w poniedziałki w TVP1; trzy premiery wyemituje we wtorki TVP Kultura.

Małgorzata Kożuchowska w spektaklu "Wojna - moja miłość" /I. Sobieszczuk /TVP

- Jest o czym mówić. Bo zarówno te premiery (...), których jest dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie, które pokażemy w Jedynce o stałej i tak naprawdę wcześniejszej porze (...), zaraz po "Wiadomościach". Będą co najmniej trzy premiery w TVP Kultura. No i kontynuujemy wspaniałe przedsięwzięcie, czyli Internetowy Teatr dla Szkół - zapowiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w siedzibie telewizji na ul. Woronicza wiceprezes TVP Maciej Stanecki.

- To ogromna duma kierować Jedynką, kiedy tam jest teatr - ocenił dyrektor TVP1 i TVP Kultura Mateusz Matyszkowicz. - Dla nas czymś oczywistym było przywrócenie stałego pasma poniedziałkowego teatrowi - dodał.

Matyszkowicz zapowiedział, że przedstawienia będą prezentowane "bez żadnych przerw". - Telewizja jest czymś w rodzaju liturgii. Wymaga powtarzalności, wymaga cykliczności. Jeżeli tej cykliczności nie dochowujemy, jeżeli nie zapewniamy widzowi co tydzień Teatru Tv - to wiadomo, że on usycha - dodał dyrektor TVP1.

Nowa czołówka Teatru Telewizji nawiązuje do liczącego sobie 63 lata dotychczasowego logo tego teatru. Jej autorką jest Julia Mirny.

Za repertuar, premiery i wybór powtórek spektakli odpowiada powołana w czerwcu br. Agencja Kreacji Teatru TVP pod dyrekcją Ewy Millies-Lacroix, która zapowiedziała, że widzowie w każdym miesiącu obejrzą po dwa premierowe spektakle w TVP1. Jak poinformowała "znajdą się wśród nich przedstawienia dedykowane wielkim Polakom z okazji tegorocznych obchodów i rocznic, m.in. Tadeuszowi Kościuszce, Józefowi Piłsudskiemu i bratu Albertowi".

Dyrektor Agencji Kreacji Teatru w rozmowie z PAP wyraziła nadzieję, że "dwie premiery miesięcznie w Jedynce staną się nie tylko tradycją Teatru Tv, ale również okazją dla młodych widzów, którzy nie byli przyzwyczajeni dotąd i zaznajomieni z Teatrem Tv". - To nowe miejsce, w którym można się spotkać z najlepszymi aktorami, ze świetną literaturą, z emocjami i przeżyciami, które być może pomogą nam wszystkim lepiej żyć - mówiła Millies-Lacroix.

- Jako pierwszą jesienną premierę w Teatrze Telewizji przygotowaliśmy melodramat "Wojna - moja miłość" o Krystynie Skarbek z Małgorzatą Kożuchowską w roli tytułowej. A już za dwa tygodnie sztuka o Tadeuszu Kościuszce "Lekcja polskiego", którego kreuje Artur Żmijewski - zapowiedziała.

Premierę spektaklu "Wojna - moja miłość" Dominik W. Rettinger w reż. Wojciecha Nowaka zaplanowano w TVP1 4 września. W roli "ulubionej agentki Winstona Churchilla" Krystyny Skarbek vel Chistine Granville występuje Małgorzata Kożuchowska, a w spektaklu towarzyszą jej m.in. Ireneusz Czop i Marek Bukowski.





Wideo „Wojna moja miłość” - premiera Teatru Telewizji - making of

Kolejnymi premierami Teatru Tv w poniedziałkowym paśmie w TVP1 o g. 20.25 będą: 25 września "Lekcja polskiego" Anny Bojarskiej w reż. Mariusza Malca; 9 października "Lekcje miłości" Iriny Waśkowskiej w reż. Rafała Sabary; 23 października "Spiskowcy" wg Josepha Conrada Korzeniowskiego (scenariusz i reż. Jan Englert); 27 listopada "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły (scenariusz tv i reż. Paweł Woldan); 14 grudnia "Marszałek" Wojciecha Tomczyka w reż. Krzysztofa Langa (spektakl przygotowano z okazji 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego); 18 grudnia "Mock. Szósty człowiek" wg powieści Marka Krajewskiego w adaptacji Krzysztofa Kopki i w reż. Łukasza Palkowskiego. 13 listopada zaplanowano powrót do formuły Teatru Tv na żywo. Pokazani zostaną "Emigranci" Sławomira Mrożka z Teatru Polskiego w Warszawie w reż. Piotra Cyrwusa.

O jesiennych premierach i teatralnych planach TVP Kultura mówił wicedyrektor programu Jakub Moroz, który obok trzech spektakli premierowych zapowiedział "Krótką historię współczesnego teatru". Będzie to trwający od 8 września br. do 20 maja 2018 przegląd rejestracji teatralnych TVP Kultura w warszawskim Kinie Elektronik.

Na antenie TVP Kultura jesienią premiery będą pokazywane we wtorki o godz 20.25: 19 września "Racheli" wg wspomnień Racheli Auerbach w reż. Iwony Siekierzyńskiej; 3 października "Dziennik czeczeński Poliny Żerebcowej" w reż. Iwana Wyrypajewa; 5 listopada "Mroku" Mariusza Bielińskiego w reż. Artura Tyszkiewicza.