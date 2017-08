Jesień w Telewizji Polskiej. Co czeka widzów?

Nowe seriale, teleturnieje, premierowe spektakle Teatru Telewizji i publicystyka to tylko cześć propozycji programowych, jakie TVP przygotowała dla widzów. W czwartek, 24 sierpnia, w gmachu przy ulicy Woronicza w Warszawie, odbyła się uroczysta konferencja, podczas której zaprezentowano jesienną ofertę programową TVP.

Prezes Jacek Kurski i gwiazdy ramówki TVP /AKPA

Jesień w TVP zaczyna się już w sierpniu. Na widzów czekają nowości i kontynuacje produkcji TVP1 i TVP2. Jedynka powraca z porannym programem "Dzień Dobry Polsko". Od poniedziałku do piątku o godz. 6:00 widzów budzić będą nowi prowadzący: Justyna Śliwowska i Adam Giza, Anna Wojtkowiak i Karol Gnat oraz Sylwia Dekiert i Rafał Patyra.

Reklama

W Dwójce od września w "Pytaniu na Śniadanie" m.in. nowe cykle, praktyczne porady, poruszające historie, relacje z najciekawszych wydarzeń rozrywkowych i artystycznych. Każdego poranka, od poniedziałku do soboty, widzów TVP2 powitają pary gospodarzy: Marzena Rogalska i Tomasz Kammel, Monika Zamachowska i Michał Olszański, Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny oraz Joanna Racewicz i Łukasz Nowicki. Na początek huczne 15. urodziny "Pytania na Śniadanie".

Premiery seriali rozpoczną się w Dwójce od serialu kryminalnego "Miasto skarbów" z Magdaleną Różczką, Aleksandrą Popławską i Piotrem Głowackim w rolach głównych. Dzień później na antenie zadebiutuje kolejny, tym razem komediowy serial "Pod wspólnym niebem", opowiadający o perypetiach dwóch rodzin. Lokatorska saga, swobodnie inspirowana dziełem Williama Shakespeare'a "Romeo i Julia", z Anną Samusionek, Markiem Bukowskim, Piotrem Szwedesem, Ewą Szykulską i Markiem Frąckowiakiem. W listopadzie Jedynka zaprosi na swoją historyczną super produkcję "Korona Królów" w reżyserii Wojciecha Pacyny. Kostiumowa saga o kulisach władzy i losach jednego z najwybitniejszych władców w dziejach Polski - Kazimierzu Wielkim.

Pojawią się również nowe odcinki seriali: "Dziewczyny ze Lwowa", "Ojciec Mateusz", "Komisarz Aleks", "Komisariat", "Klan", "Barwy szczęścia", "Na sygnale", "M jak Miłość czy obchodzącego 18. rocznicę "Na dobre i na złe". Późną jesienią widzowie TVP1 obejrzą kolejne perypetie bohaterów "Blondynki" i "Pensjonatu nad rozlewiskiem".

Do TVP2 powróci znany teleturniej "Koło Fortuny", wzbogacony o akcenty muzyczne z debiutującymi w roli prowadzących - Rafałem Brzozowskim i Izabellą Krzan. W Jedynce pojawią się dwa nowe teleturnieje: "The Wall. Wygraj marzenia", prowadzony przez Pawła Orleańskiego oraz "Rodzina wie lepiej" [wcześniejsza nazwa to "Ryzyk fizyk" - red.], którego gospodarzem będzie Maciej Rams. Ponadto na widzów czekają kolejne sezony programów rozrywkowych: "Rolnik szuka żony" w TVP1, a w Dwójce "The Voice of Poland", "Bake Off - Ale ciacho!" oraz "Pierwsza randka".

Jesienna ramówka TVP to też kilka zmian. "Wielkie Testy" będą emitowane w Jedynce we środy. Pierwszy z nich - "Wielki Test o Jasnej Górze" poprowadzą Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski. Dwa razy w miesiącu TVP zaprosi na widowisko "Wielki Test. Polacy Stulecia". Gospodarzami programu będą Anna Popek i Przemysław Babiarz. W programie przypominane i przedstawiane będą osoby, które w sposób szczególny zapisały się w historii kraju.

Wielbiciele Teatru Telewizji jesienią, dwa razy w miesiącu zobaczą premierowe spektakle. Pierwszy z nich "Wojna. Moja miłość" (reż. Wojciech Nowak) to melodramat, ukazujący ostatnią noc z życia słynnej agentki Krystyny Skarbek. W głównej roli wystąpi Małgorzata Kożuchowska. Z kolei w "Lekcji polskiego" (reż. Mariusz Malec) w roli Tadeusza Kościuszki wystąpi Artur Żmijewski.

Z nowymi odcinkami popularnonaukowego cyklu "Sonda 2" do Jedynki wprowadzi się dr Tomasz Rożek, który w zrozumiałej i lekkiej formie przedstawi zawiłe, naukowe teorie. A do Dwójki wróci kultowy "997" - magazyn prowadzony przez Michała Fajbusiewicza, najbardziej rozpoznawalnego polskiego dziennikarza zajmującego się przestępczością. Program prezentować będzie kulisy autentycznych, nierozwikłanych zagadek kryminalnych.

Z kolei jesienią na antenie TVP INFO pojawią się programy informacyjne Telewizji Polskiej: "Wiadomości" "Teleexpress" i "Panorama".