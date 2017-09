Jesień w Polsacie. Będą niespodzianki dla widzów?

Telewizja Polsat po raz kolejny zorganizowała ​"Wieczór z Gwiazdami". Podczas uroczystej gali, która 31 sierpnia odbyła się w warszawskiej Endorfinie, stacja zaprezentowała swoją jesienną ramówkę. Gospodarzem wieczoru był Krzysztof Ibisz, a Dyrektor Programowa stacji Nina Terentiew zainaugurowała wieczór i zapowiedziała nowości.

Aktorki serialu "Przyjaciółki": Joanna Liszowska, Magdalena Stużyńska, Anita Sokołowska, Małgorzata Socha, Agnieszka Sienkiewicz /AKPA

W jesiennej ramówce Polsatu pojawią się trzy nowości - dwa reality show "Wyspa przetrwania" i "Supermodelka Plus Size" oraz serial "W rytmie serca".



Już na początku września startuje "Wyspa przetrwania". W programie zobaczymy zmagania 16 uczestników, w różnym wieku i różnej płci, którzy będą walczyli o przetrwanie na jednej z tropikalnych wysp archipelagu Fidżi. Przez 30 dni - dzień po dniu - pokonywali ból, głód, upał i tęsknotę za domem. Program prowadzi dziennikarz radiowy, Damian Michałowski.

"Udział w ty programie to była zarówno dla uczestników, jak i dla mnie przygoda życia. Miejsce - to raj, gdzie ocean jest najpiękniejszy na świecie. W programie wygrywa ten, kto przetrwa na wyspie najdłużej - uczestnicy muszą pokonać własne słabości, i zmierzyć się z wyzwaniami, jakie czekają ich na wyspie. Zgłosiło się około 10 tysięcy osób, my wybraliśmy najciekawsze, najbarwniejsze osobowości. Każdy musiał przejść badania lekarskie, a także trudne testy sprawnościowe i psychologiczne. Zapraszam do oglądania programu, bo emocji na pewno nie zabraknie" - powiedział prowadzący Damian Michałowski.

"Zgłosiłam się do tego programu, ponieważ chciałam wyjść ze strefy swojego komfortu. Chciałam się sprawdzić w ekstremalnych warunkach i przeżyć coś wyjątkowego. Udało mi się" - powiedziała jedna z uczestniczek programu, Ewa - zawodniczka fitness.

Kolejna nowość to reality-show "Supermodelka Plus Size". W 10-odcinkowym programie, który powstał na niemieckiej licencji, modelki w rozmiarze XL walczą o zwycięstwo i tytuł najlepszej. W jury programu znaleźli się m.in. projektantka mody Ewa Minge, fotograf Emil Biliński, mister Polski 2014 Rafał Maślak oraz modelka Ewa Zakrzewska. Natomiast blogerka modowa Macademian Girl będzie pełniła rolę mentorki i opiekunki uczestniczek.

Zdjęcie Ewa Minge na jesiennej ramówce Polsatu / AKPA

"To program, który ma szansę zmienić naszą rzeczywistość, która jest... nierzeczywista. Żyjemy w świecie fotoshopów i nierealnych oczekiwań, jeśli chodzi o figurę i rozmiar. Nie promujemy niezdrowej otyłości, ale dbamy o to, aby nasze modelki Plus Size zdrowo się odżywiały i były wysportowane. A to, że mają 109 centymetrów w biodrach nie zmienia tego, że są nadal piękne i apetyczne" - powiedziała Ewa Minge.

"Za mało promowane są takie osoby. Gdyby więcej pojawiał się ich na okładkach, ściankach, w prasie, zmieniłyby się też oczekiwania, kanon piękna. Kobiety są różne, i każda może być piękna" - powiedział Rafał Maślak. "Nasze społeczeństwo jest bardzo surowe. Zależało mi na pokazaniu, że świat jest różny, tak samo jak ludzie. Ten program to rewolucja, a Polsat jest bardzo odważny, że zdecydował się go wyemitować" - powiedziała jurorka Ewa Bilińska.



W jesienne niedziele Polsat wprowadza wieczorne pasmo serialowe. I tu zobaczymy nowość "W rytmie serca" - produkcję Tadeusza Lampki. Bohaterów serialu grają: Mateusz Damięcki, Barbara Kurdej-Szatan, Maria Dębska, Małgorzata Foremniak, Piotr Fronczewski i Zbigniew Zamachowski. Każdy z odcinków serialu opowiada dwie odrębne historie medyczne i kryminalne zarazem, w które uwikłani są pacjenci i często wspierani przez lokalną policję lekarze. Bohaterowie serialu pomagają swoim podopiecznym nie tylko w odzyskaniu zdrowia, ale także w rozwiązaniu problemów życiowych.

Zdjęcie Barbara Kurdej-Szatan gra główną bohaterkę nowego serialu "W rytmie serca" / AKPA

"Zakochałam się w tym serialu, gwarantuję dobrą zabawę i mnóstwo emocji" - zachęcał do oglądania Barbara Kurdej-Szatan. "Mojego bohatera nie da się nie lubić. To człowiek pragmatyczny, który twardo stąpa po ziemi, ale posiada też dobre serce i ideały, w które wierzy" - powiedział Mateusz Damięcki. Premiera serialu 10 września o godz. 20:00.

Na antenę powrócą także sprawdzone produkcje takie jak "The Brain. Genialny umysł 2", "Kabaret na żywo 3" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 8" z udziałem m.in. Anny Dereszowskiej, Kasi Moś, Kacpra Kuszewskiego, Beaty Olgi Kowalskiej, Oli Gintrowskiej czy Krzysztofa Antkowiaka. Powróci także program z Katarzyną Dowbor "Nasz nowy dom 9". Od września Polsat zacznie emitować kolejne sezony "Pierwszej miłości", "Świata według Kiepskich" i "Przyjaciółek", oraz paradokumenty: "Trudne sprawy", "Dlaczego ja?", "Zdrady", "Gliniarze" i "Na ratunek 112".

W ramówce Telewizji Polsat znajdą się także wydarzenia sportowe, m.in. cztery mecze reprezentacji Polski w awansie do Mundialu w Rosji. Będą to mecze: Dania - Polska, Polska - Kazachstan, Armenia - Polska i Polska - Czarnogóra. Nie zabraknie także innych wydarzeń sportowych, jak siatkarskie Mistrzostwa Europy.