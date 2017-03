Jerzy Mielewski: W kompleksy wprawiła mnie 8-letnia dziewczynka

Zdaniem Jerzego Mielewskiego wyjątkowość nowego programu Polsatu polega na pokazywaniu siły i możliwości ludzkiego umysłu. Ponadto, jego uczestnicy do ostatniej chwili nie znają zadań, które będą musieli wykonać. Dziennikarz nie ukrywa, że umiejętności osób biorących udział w show mogą wprawiać w kompleksy.

Jerzy Mielewski na planie programu "The Brain. Genialny umysł" /Jarosław Antoniak /MWMedia

"The Brain. Genialny umysł" to zupełnie nowy format w polskiej telewizji. W przeciwieństwie do tradycyjnych talent show program Polsatu stawia bowiem na osoby obdarzone wyjątkowymi zdolnościami umysłowymi, a nie wyuczonymi. Jego uczestnikami są osoby mające wyjątkowe zdolności zapamiętywania, liczenia w pamięci, mające niezwykle rozwinięty zmysł słuchu lub węchu.

- Zobaczymy ludzi genialnych, ale z drugiej strony normalnych, takich, których mijamy na ulicy. Natomiast rzeczywiście ich zdolności umysłowe są nieprawdopodobne - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle gospodarz programu, Jerzy Mielewski.

Zdaniem prowadzącego od innych programów typu talent show "The Brain. Genialny umysł" odróżnia ponadto element zaskoczenia. Uczestnicy nie wiedzą bowiem, jakie zadanie będą musieli wykonać. Zawsze dostosowane jest ono do ich wyjątkowych umiejętności, szczegóły wyjawiane są jednak dopiero w trakcie nagrania. Uczestnicy nie przedstawiają jurorom i publiczności triku, na opanowanie którego poświęcili określony czas.

- To nie jest coś, co oni wykonywali przez lata. I dlatego to jest coś innego, coś, co odróżnia. Jest talent show taneczne, jest wokalne, a tu nie wiemy, czego możemy się spodziewać, i to jest bardzo ciekawe - tłumaczy Mielewski.

W pierwszym sezonie programu, który zadebiutował na antenie Polsatu 7 marca, stacja przewidziała osiem odcinków. W każdym z nich do rywalizacji staje pięciu uczestników, którzy walczą o nagrodę pieniężną. Ocenia ich jury w składzie: Anita Sokołowska, Cezary Żak, dr Mateusz Gola i Mariusz Pudzianowski oraz zgromadzona w studiu publiczność. Jerzy Mielewski nie ukrywa, że jest pod ogromnym wrażeniem umiejętności uczestników programu.

- Dziewczynka, która ma 8 lat, wprawiła mnie w kompleksy i na tym zakończę - podsumowuje Mielewski. Program "The Brain. Genialny umysł" można oglądać w każdy wtorek o godzinie 20:05 na antenie telewizji Polsat.