Jak aktorzy z "M jak miłość" spędzają święta?

Poznali się na planie "M jak miłość", ale z czasem stali się przyjaciółmi. Łączy ich podobne poczucie humoru i zawsze dobrze się bawią w swoim gronie. Olga Szomańska, Mikołaj Roznerski i Tomasz Oświeciński opowiadają o świętach.

Olga Szomańska i Tomasz Oświeciński na planie serialu "M jak miłość" /Agencja W. Impact

Tegoroczna Wielkanoc zapowiada się pogodnie. Aktorzy znani z serialu "M jak miłość" - Olga Szomańska, Tomasz Oświeciński i Mikołaj Roznerski - opowiadają, z czym najbardziej kojarzą im się święta, a także jakie tradycje kultywują w swoich rodzinach.



Wszyscy deklarują, że jest to dla nich czas spędzony w gronie najbliższych - zapracowani aktorzy na ogół mają go za mało. Ale równie ważne są też tradycje zapamiętane z dzieciństwa, które teraz starają się pielęgnować w swoich domach i przekazywać kolejnym pokoleniom.

W rodzinnym gronie

Dla Tomasza Oświecińskiego, serialowego Andrzejka, Wielkanoc to przede wszystkim spotkanie z bliskimi przy wspólnym stole. - Wszystkie święta spędzam z rodziną. Zawsze było dużo śmiechu. Pewno wszystkich zaskoczę, ale jako dziecko byłem... ministrantem, dlatego też dużo czasu spędzałem w kościele, a szczególnie podczas Wielkiego Tygodnia. Lubiłem też malowanie jajek i przygotowanie święconki, którą potem niosłem do kościoła. W niedzielę rano całą rodziną zasiadaliśmy do świątecznego, bardzo smacznego śniadanka, gdzie królowały jajka, jaja i... jeszcze raz jajka - mówi ze śmiechem.

- Najlepiej jednak wspominam śmigusa-dyngusa. To był mój ulubiony zwyczaj, czyli bieganie z sikawkami i oblewanie wszystkich dookoła, a zwłaszcza dziewczyn - opowiada. - Wielkanoc jest szczególna, bo wszystko rodzi się do życia. Jest zielono, zazwyczaj pogodnie i ciepło.



Zdjęcie Tomasz Oświęciński na ramówce TVP / Kurnikowski / AKPA

Biała kiełbasa z czosnkiem

Z kolei Mikołaj Roznerski przyznaje, że jego Wielkanoc zawsze była... bardziej pachnąca niż Boże Narodzenie. Aktor pochodzi z Rolantowic, niewielkiej wsi położonej niedaleko Wrocławia, gdzie do świąt podchodzono bardzo tradycyjnie. - Wszystkie wyroby podawane na świąteczny stół przygotowane były własnoręcznie przez moich rodziców, z tego, co było dostępne w naszym gospodarstwie. Do dziś pamiętam te smaki i zapachy. Moją ulubioną potrawą, którą zresztą sam potrafię przygotować, jest pieczona biała kiełbasa z czosnkiem. Sekret jej przygotowania tkwi we wcześniejszym zamarynowaniu mięsa w zalewie z czosnku - zdradza aktor.

Mikołaj, podobnie jak Tomasz Oświeciński, lubi wracać wspomnieniami do lanego poniedziałku. - Ciągnęło nas na dwór, było ciepło i wiosennie. Pewnie dlatego najbardziej charakterystycznym i najradośniejszym momentem był oczywiście śmigus-dyngus. Tam, gdzie mieszkałem, to był prawdziwy ceremoniał. Wieś była mała, ale dzieciaków mieszkało w niej dużo. Wszyscy już o szóstej rano specjalnie chodziliśmy do jednego z sąsiadów, który zawsze był świetnie przygotowany na naszą wizytę - w wielkiej, starej wannie trzymał zimną wodę i oblewał nas, używając do tego wiadra! I tak od samego rana aż do południa biegaliśmy po wsi, szczęśliwi i cali mokrzy - wspomina aktor. Mikołaj, jako najstarszy z rodzeństwa, chodził też z rodzicami do kościoła z koszyczkiem, aby święcić pokarmy.



Zdjęcie Mikołaj Roznerski na premierze filmie "Porady na zdrady" / AKPA

Smaki ojcowskiej kuchni

Wielkanoc Olgi Szomańskiej pachnie drożdżowym ciastem, rzeżuchą i szynką wędzoną drewnem. - Mistrzem kulinarnym w moim rodzinnym domu był mój tato, który doskonałe czuł się w kuchni. Mama, siostra i ja byłyśmy podkuchennymi, usprawniającymi jego działania. Po śmierci taty nadal staramy się kultywować rodzinne tradycje kulinarne, chociaż żadna z nas nie potrafi tak dobrze gotować jak on - mówi Olga.

Niezależnie od tego, jaka była pogoda, rodzina aktorki starała się spędzać, jak najwięcej czasu na dworze w ogrodzie. I tak jest do dzisiaj. - W śmigus-dyngus szalejemy, o ile jest w miarę ciepło. Nikt nikogo wtedy nie oszczędza - śmieje się aktorka.

Zdjęcie Olga Szomańska / Podlewski / AKPA

Być razem

Żadna z gwiazd nie planuje egzotycznych wakacji w czasie świąt. Wszyscy spędzają je w domu. I, co najważniejsze, w otoczeniu najmłodszego pokolenia. Mikołaj Roznerski ze swoim synem Antkiem, Tomasz Oświeciński z córką Mają, a Olga Szomańska z synem i siostrzeńcami.

- Dzieci czynnie uczestniczą w przygotowaniach - mówi Olga Szomańska. - Moja siostra ma dwójkę dzieci: 7-letniego Maurycego i młodszą Helenkę, która ma teraz cztery i pół roku i jest w wieku mojego synka Władka. Cała trójka uwielbia wszelkie prace manualne, więc moja siostra, która jest specjalistką w wymyślaniu takich zabaw, organizuje im np. różne sposoby malowania jajek.



Mikołaj Roznerski tegoroczne święta spędzi we Wrocławiu z rodzicami i 6-letnim synem Antkiem. - Chciałbym, aby moje dziecko miało wiedzę na temat Wielkanocy i znało zwyczaje z nią związane. Dla każdego katolika to najważniejsze święto kościelne, a że obaj jesteśmy katolikami, chcę, aby wiedział jak najwięcej. Na razie jest jeszcze mały, ale zadaje dużo pytań, a ja staram się na nie odpowiadać - tłumaczy aktor.

Tomasz Oświeciński spędzi Wielkanoc z rodziną i 7-letnią córką Mają. Planują przygotować tradycyjną święconkę, a w czasie świąt dużo spacerować. - Bardzo mnie cieszy ten wolny czas. Codziennie wstaję o godzinie 5.30 i biegnę z planu na inne zajęcia. Do domu wracam po 22. W święta nabieram powietrza w płuca, odpoczywam fizycznie i psychicznie. Nie mogę się już doczekać wspólnego celebrowania posiłków, rodzinnych rozmów, spacerów z moją córką Mają - mówi aktor.

Zdjęcie Mikołaj Roznerski i Tomasz Oświęciński na planie "M jak miłość" / Agencja W. Impact

- Wspólnie z siostrą i naszymi rodzinami przyjeżdżamy na tyle wcześnie, żeby brać czynny udział w przygotowaniach i być ze sobą jak najdłużej i jak najpiękniej wykorzystać ten czas - mówi Olga Szomańska. - Przygotowujemy potrawy wielkanocne, stroimy stół i opowiadamy sobie stare, rodzinne anegdoty, które mimo upływu czasu wciąż nas bawią.

- W Wielką Sobotę, odświętnie ubrani, jedziemy do Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, oddalonej od naszego domu około 30 kilometrów, żeby poświęcić wielkanocny koszyczek. Mamy tam zaprzyjaźnionego księdza oraz bliskich nam ludzi, z którymi przy tej szczególnej okazji możemy się spotkać i porozmawiać - zdradza gwiazda serialu "M jak miłość". I po to właśnie są święta!

Edyta Karczewska-Madej

