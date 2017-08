Izabella Krzan w "Kole fortuny" w TVP2!

​Już we wrześniu u boku Rafała Brzozowskiego zadebiutuje na antenie Dwójki jako druga prowadząca teleturniej "Koło fortuny" - Izabella Krzan, Miss Polonia 2016.

Izabella Krzan została w 2016 roku Miss Polonia /AKPA

O nowej roli Izabelli Krzan poinformowano w sobotę, 12 sierpnia, w programie "Pytanie na Śniadanie".

Izabella Krzan została w 2016 roku Miss Polonia, w przeszłości uprawiała siatkówkę, a także taniec towarzyski. W dyscyplinie tej w ciągu ośmiu lat zdobyła międzynarodową klasę taneczną "A" w tańcach standardowych i "B" w tańcach latynoamerykańskich. Była także gospodynią magazynu "Lajk!" emitowanego w TVP2.

Przypomnijmy, że nowym prowadzącym "Koło fortuny" będzie muzyk Rafał

Brzozowski. Teleturniej wraca na antenę

Telewizji Polskiej po ośmioletniej przerwie.

Prowadzących "Koło fortuny" wiele łączy. Doświadczenie telewizyjne, młodość, zamiłowanie do sportu. "Stworzą zaskakujący duet, który sprawi, że teleturniej Dwójki będzie tętnił wigorem i pozytywną energią" - czytamy w specjalnym komunikacie TVP.

Program powróci w zupełnie nowej odsłonie, m.in. z elementami muzyki na żywo.



Oparty na amerykańskim formacie "Wheel of Fortune" teleturniej "Koło fortuny" zadebiutował na antenie TVP2 w 1992 roku. Program prowadził Wojciech Pijanowski, któremu asystowała Magda Masny. Po sześciu latach "Koło fortuny" zniknęło z Dwójki, by powrócić na antenę w latach 2007-2009. Po Wojciechu Pijanowskim program prowadzili jeszcze: Jerzy Bończak, Andrzej Kopiczyński, Stanisław Mikulski i Krzysztof Tyniec



"Koło fortuny" to jeden z najlepszych teleturniejów w historii telewizji na świecie. Widzom Dwójki znany jest z lat 1993-1998 i 2007-2009. Był to wówczas niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Od 1975 "Koło Fortuny" nieprzerwanie, z sukcesem emitowane jest w USA, a w ubiegłym roku ponownie zagościło w Niemczech, Holandii, Turcji, Hiszpanii Gruzji i Grecji.