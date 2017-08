Izabela Zwierzyńska: Seks w ciąży?

Rozstępy czy seks w ciąży - to tylko niektóre frapujące każdą przyszłą mamę tematy, które na antenie Dwójki porusza Izabela Zwierzyńska. "Chciałam zrobić coś, co naprawdę będzie pomocne dla innych kobiet, a o co niekiedy wstydzą się zapytać" - wyjawia ciężarna aktorka.

Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" jest w piątym miesiącu ciąży. W swoim cotygodniowym cyklu w ramach programu "Pytanie na śniadanie" aktorka wraz z ekspertami rozwiewa rozmaite wątpliwości, z którymi zmagają się przyszłe mamy. Jak przyznaje w rozmowie z PAP Life, praca na planie była dla niej doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na ważne tematy, którymi wcześniej się nie interesowała. "Przygotowując się do programu, musiałam poruszyć wątki, których być może bym nie podjęła lub na które zwyczajnie nie miałabym czasu" - zdradza Zwierzyńska.



Aktorka nie boi się poruszać trudnych zagadnień, które wiele osób mogłoby nawet uznać za kontrowersyjne. "Ostatnio mówiliśmy o seksie w ciąży. To jest temat, który podjęłam nie ze względu na siebie, bo mogłabym pójść do ginekologa i zapytać, jak to jest w mojej ciąży, ale właśnie ze względu na to, że dużo osób się wstydzi zapytać o to swojego lekarza." - przekonuje przyszła mama.

Z nadchodzących odcinków programu widzowie będą mogli dowiedzieć się m.in., jak zorganizować baby shower oraz czym jest wyprawka dla malucha; poruszone zostaną również zagadnienia urodowe, jak choćby kwestia rozstępów, które są bolączką wielu ciężarnych pań.

Gwiazda "Barw szczęścia" choć przyznaje, że zwolniła nieco tempo, rezygnując z pracy na planie serialu oraz gry w teatrze, planuje powrót do zawodowych aktywności tak szybko, jak to możliwe. "Najpierw oczywiście chciałabym dojść do siebie, by móc się stabilnie i pewnie poczuć oraz by nie ryzykować tym, że zostawiam moje dziecko na zbyt długo. Mam wsparcie w mężu i w rodzinie, dlatego myślę, że jeśli przyjdą nowe możliwości - powrót do serialu, nowe role - będę mogła wyskoczyć na trochę" - zapewnia aktorka.