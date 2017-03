Zdaniem Izabeli Janachowskiej w czasach dużej swobody obyczajowej ślub nabiera wyjątkowego znaczenia. Brak przymusu zawierania małżeństwa oznacza bowiem, że para niezwykle poważnie myśli o wspólnej przyszłości. Gwiazda TVN Style uważa ponadto, że ślub scala związek.

Instytucja małżeństwa ma większe znaczenie niż dawniej - przekonuje Izabela Janachowska /Andras Szilagyi /MWMedia

Choć z roku na rok rośnie liczba osób akceptujących życie bez ślubu, instytucja małżeństwa wciąż ma dla Polaków duże znaczenie. Z badania CBOS wynika, że ponad 50 proc. społeczeństwa popiera zawarcie małżeństwa przez pary pozostające w nieformalnym związku. Polacy należą też do najwcześniej decydujących się na ślub mieszkańców Unii Europejskiej, małżeństwo zawierają bowiem najczęściej jeszcze przed 30 rokiem życia.

Reklama

Reklama

- Myślę, że jest to ogromna wartość dla związku. Fakt, że przysięgasz komuś prosto w oczy i jeszcze robisz to w obecności Boga, to jest niesamowite przeżycie - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Izabela Janachowska.

Zdaniem prezenterki w obecnych czasach instytucja małżeństwa nabiera znacznie większego znaczenia niż dawniej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, aby para mogła mieszkać ze sobą i prowadzić wspólne życie, niezbędne było stanięcie na ślubnym kobiercu. Obecnie natomiast nieformalne związki, nawet w przypadku par, które decydują się na dziecko, są powszechnie akceptowane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izabela Janachowska: Ślub jest ważny Newseria Lifestyle

- Rodziny akceptują związki na kocią łapę, same związki akceptują to, że mieszkają ze sobą i mają dzieci bez ślubu. Ale jeżeli dwie osoby mimo tego braku zobowiązania nadal chcą ślubu, to wydaje mi się, że on jest naprawdę ważny - tłumaczy Janachowska.

Zdaniem prezenterki zawarcie małżeństwa może mieć dużą wagę nawet w przypadku par, które pozostają w długoletnim nieformalnym związku. Gwiazda TVN Style nie zgadza się ze stereotypowym postrzeganiem ślubu jako końca udanej relacji między partnerami lub ratunku dla rozpadających się związków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy program Izabeli Janachowskiej Newseria Lifestyle

- Wiele osób mówi: "Po ślubie to już kaplica". Nie, bez znaczenia czy byśmy go wzięli, czy nie, dana relacja mogłaby się zepsuć, jeżeli o nią nie dbamy, jeżeli występują jakieś sytuacje, które nie powinny się zdarzyć w związku - wyjaśnia Janachowska.

Prezenterka od kilku lat zawodowo zajmuje się tematyką ślubną. Obecnie prowadzi program "W czym do ślubu?", który można oglądać w każdą niedzielę o godz. 13:40 na antenie telewizji TVN Style, oraz "I nie opuszczę cię aż do ślubu", emitowany w tej samej stacji w niedziele o godz. 12:55.