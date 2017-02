Internauci komentują powrót "Milionerów". Kontrowersje wokół nowych pytań

W czwartek, 9 lutego, telewizja TVN wyemitowała pierwszy odcinek nowej serii "Milionerów". Program powrócił na antenę po ponad sześciu latach przerwy.

W roli prowadzącego powrócił dobrze znany widzom Hubert Urbański, a na fotelu naprzeciwko niego jako pierwsza zasiadła pani Klaudia. Pytania, jakie usłyszała, zaskoczyły nie tylko widzów przed telewizorami, ale i internautów.



Twitter huczy od komentarzy dotyczących żenująco - zdaniem użytkowników - niskiego poziomu pytań.



Pani Klaudia musiała wiedzieć m.in.: Jaką grupę YouTuberów tworzą Robert Pasut, Czarek Jóźwik i Rafał Masny?

Najwięcej kontrowersji wzbudziło jednak pytanie o to, co ogląda wieczorami Jarosław Kaczyński.i. Wśród możliwych odpowiedzi znalazły się kolejno A: NHL, B: monster trucki, C: rodeo, D: wrestling. Poprawna była oczywiście odpowiedź C, niemniej wiele osób poczuło się urażonych, a nawet oburzonych pytaniem dotyczącym prezesa Kaczyńskiego, mocno krytykując producentów programu za "upolitycznianie" "Milionerów".

Pani Klaudia swoją rozgrywkę zakończyła z kwotą 75 tysięcy złotych. Jako druga na fotelu zasiadła pani Aleksandra, która rozgrywkę kontynuować będzie w kolejnym odcinku. Ola, która studiuje matematykę i statystykę na Oksfordzie, miała problemy już przy pytaniu za 1 tysiąc złotych. By odpowiedzieć, jaki zawód wykonuje Agata Duda, musiała poprosić o pomoc publiczność.

Internauci, krytykując pytania, chwalą jednocześnie nową formułę programu (którego krótsze, bo 30-minutowe odcinki, będą emitowane cztery razy w tygodniu). Na Twitterze pojawiła się nawet zabawa, w której użytkownicy pod hashtagiem #PytaniaMilionerzy zaczęli publikować własne propozycje pytań do kolejnych odcinków. Poniżej możecie zobaczyć kilka najciekawszych z nich.