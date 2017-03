Hanna Lis zachwycona Izraelem

Hanna Lis wyjechała w pierwszą od wielu miesięcy zagraniczną podróż. Spędziła kilka dni w Izraelu, którym jest zachwycona. Docenia zwłaszcza tamtejszą kuchnię, będącą mieszanką różnych tradycji kulinarnych. Gwiazda zamierza wrócić do Izraela już wkrótce wraz z ekipą programu "Bez planu".

Zdjęcia do drugiego sezonu programu Hanny Lis "Bez planu" mają się rozpocząć już wkrótce /Jarosław Antoniak /MWMedia

Podróże to obok kulinariów i poznawania nowych ludzi jedna z największych życiowych pasji Hanny Lis. Od roku może ją realizować dzięki programowi "Bez planu", którego jest gospodynią. Latem ubiegłego roku wraz z ekipą TVN Style zwiedziła w ten sposób m.in. grecką wyspę Mykonos, portugalskie Porto oraz włoską Apulię. Od zakończenia zdjęć nie miała jednak okazji, aby wybrać się w kolejną podróż - Już trochę przebierałam nogami, żeby gdzieś się wybrać dalej niż za Warszawę - mówi Hanna Lis agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Dopiero pod koniec lutego dziennikarka pozwoliła sobie na krótkie wakacje. Spędziła wówczas 5 dni w Izraelu wraz z przyjacielem Łukaszem Jemiołem. Zwiedziła Tel Awiw oraz Jerozolimę, gdzie wybrała się m.in. do Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem. Był to pierwszy pobyt gwiazdy TVN Style w Izraelu. - Fantastyczne miejsce, byłam niesłychanie pozytywnie zaskoczona, zwłaszcza Tel Awiwem, który jest tak młodym, tak energetycznym miastem, naładowany taką fajną, pozytywną, dobrą energią - przekonuje Lis.

Dziennikarkę zachwyciła zwłaszcza izraelska kuchnia, która stanowi mieszankę tradycji kulinarnych z różnych stron świata. Gwiazda już planuje powrót do Izraela, tym razem jednak zawodowo. Odwiedzi ten kraj w ramach drugiego sezonu "Bez planu". Jej zdaniem jest to idealne miejsce do pokazania w tym programie. - Jest fantastyczne jedzenie, świetna kultura, bogata historia, gdzieś tam te związki z Polską wciąż są zauważalne, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie - zapowiada Lis.

Zdjęcia do drugiego sezonu "Bez planu" mają się rozpocząć już wkrótce. Oprócz Izraela Hanna Lis i ekipa TVN Style odwiedzą także m.in. Portugalię i Maroko.