Hanna Lis straciła program w TVN Style

Nie powstanie trzeci sezon programu "Bez planu", którego autorką i prowadzącą była Hanna Lis. Produkcja okazała się za droga dla TVN Style. Co teraz będzie robiła dziennikarka?

Jakie teraz plany ma Hanna Lis? /AKPA

W programie "Bez planu" Hanna Lis zwiedzała świat od kuchni. Zabierała widzów do ciekawych restauracji i jadłodajni, pokazywała specjały kuchni regionalnych.

Reklama

Program zadebiutował na antenie TVN Style jesienią 2016 roku i spodobał się widzom stacji. Dziennikarka twierdziła, że dostaje wiele e-maili oraz komentarzy w mediach społecznościowych z pozytywnymi opiniami.

"Ludzie piszą, że jakiś odcinek ich zainspirował, że chcą pojechać w podróż poślubną do Barcelony, że na pewno zwiedzą te miejsca, bo to jest coś, o czym nie słyszeli" - mówiła kilka miesięcy temu Hanna Lis agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Okazało się jednak, że nie będzie trzeciego sezonu "Bez planu". Dlaczego?



Hanna Lis w wywiadzie dla magazynu "Viva!" poinformowała, że kolejna seria nie zostanie zrealizowana w najbliższym czasie, bo program był zbyt drogi w realizacji.

"W TVN Style dostałam wolną rękę. Mogłam sobie sama wymyślić program. No to wymyśliłam 'Bez planu'. Kuchnia - tak, ale pokazana w szerszym kontekście: kulturowym, historycznym, niekiedy nawet politycznym. Taki był mój plan, ale chyba nie do końca okazał się kompatybilny z planem stacji (...). Program był pieruńsko drogi" - uzasadniła.

"Poza tym przez dziewięć miesięcy żyłam na walizkach. Chyba się wszyscy trochę przeliczyliśmy, więc na razie ciąg dalszy nie nastąpi" - dodała dziennikarka.



Pierwszy sezon "Bez planu" pokazano w TVN Style w październiku i listopadzie 2016 roku - oglądało go średnio 44 tys. osób. Drugi sezon widzowie TVN Style obejrzeli wiosną tego roku.

Czy program "Bez planu" będzie w ramówce TVN Style w 2018 roku, nie wiadomo. Hanna Lis nie ujawniła, jakie teraz ma pany zawodowe.