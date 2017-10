Frankie Muniz, aktor, który zasłynął tytułową rolą w serialu "Zwariowany świat Malcolma", wyznał, że nie pamięta ani chwili z tamtego okresu. Przyczyna jest bardzo smutna.

Frankie Muniz /David Livingston /Getty Images

Zdjęcie Frankie Muniz ma poważne problemy zdrowotne /David Livingston /Getty Images

Frankie Muniz ma obecnie 31 lat. Świat poznał go, gdy jako 15-latek zaczął grać w serialu "Zwariowany świat Malcolma". To właśnie ta rola przyniosła mu największą sławę i ogólnoświatową rozpoznawalność.



Od kilku lat Frankie coraz rzadziej występuje w nowych produkcjach. Zapamiętywanie roli utrudniają mu problemy ze zdrowiem. Jego mózg nie funkcjonuje prawidłowo. W ciągu ostatnich lat przeszedł kilka ataków niedokrwiennych mózgu. To zaburzenie powoduje czasowe uszkodzenie funkcji tego narządu.



Muniz, który obecnie występuje w amerykańskim "Tańcu z Gwiazdami", wyznał, że ataki powodują u niego niemal całkowitą utratę pamięci. Aktor nie pamięta większości rzeczy ze swojej przeszłości, w tym grania w serialu "Zwariowany świat Malcolma". "Nie mam żadnych wspomnień z tamtego okresu. Jedynym moim wspomnieniem serialu jest oglądanie odcinków" - przyznaje.



31-latek dodał także, że jego dziewczyna jest dla niego ogromnym oparciem. Paige Price spisuje każdy jego dzień w detalach, by mógł sobie przypomnieć, co robił. "Jest pisarką. W detalach spisuje mój dziennik, bym każdego dnia mógł do niego zajrzeć i odświeżyć pamięć" - zdradza Muniz.