"Gry małżeńskie": Żony zachęcają mężów do flirtu z inna kobietą

W czwartek, 6 kwietnia, o godz. 21 na antenie Polsat Cafe zobaczymy premierowy odcinek programu "Gry małżeńskie".

Bohaterowie pierwszego odcinku programu "Gry małżeńskie" /Polsat

"Gry małżeńskie" to show, w którym singielka spotyka się po kolei z trzema mężczyznami na randce, w domu każdego z nich. Dwóch panów jest żonatych, a jeden jest kawalerem. Zadaniem bohaterki programu jest wskazanie tego, który jest singlem.



Sprawa nie będzie prosta, ponieważ w przygotowaniach do wizyty singielki, mężom pomagają.... żony i usuwają wszelkie ślady swojej obecności w mieszkaniu. Ale nie chcą stracić kontroli nad sytuacją - w trakcie randki, obserwują wszystko siedząc w pokoju obok i udzielają wskazówek, a czasami nawet zachęcają swoich mężów do śmielszych poczynań wobec kobiety. Dlatego ona będzie musiała wykorzystać swoją kobiecą intuicję i detektywistyczne zdolności w trakcie spotkania z każdym z nich.



Jeśli uda jej się wytropić singla, to oboje pojadą na wycieczkę zagraniczną. Jednak gdy wskaże żonatego mężczyznę, który jej zdaniem jest kawalerem, to w podróż uda się małżeństwo, któremu udało się ją zwieść.



W pierwszym odcinku singielką będzie Karolina, która spotka się z Kamilem, Domisławem i Vjekoslavem. Czy Karolinie uda się wytropić kawalera?