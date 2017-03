Grażyna Torbicka: Polsat czy TVN?

Polsat czy TVN? Która z telewizji wygra wyścig o Grażynę Torbicką?

W poniedziałek, 20 marca, Grażynę Torbicką oglądaliśmy na antenie Canal+ jako prowadzącą galę wręczenia Orłów /AKPA

To już prawie rok, odkąd Grażyna Torbicka odeszła z Dwójki. Wciąż nie ustają jednak spekulacje na temat jej nowej pracy. Póki co, dziennikarka nie zadeklarowała, w której telewizji widziałaby siebie najchętniej. A ma w czym wybierać.



O jej względy starał się m.in. TVN, który na dobry początek pomógł jej sfinansować prowadzony przez nią festiwal filmowy Dwa Brzegi. Z romansu na razie nic nie wyszło.



Plotkowano też, że poprowadzi jeden z koncertów podczas Polsat SuperHIT Festiwal w Sopocie. Nina Terentiew, dyrektor programowa stacji, zdecydowanie temu zaprzecza. Ale nie wyklucza współpracy w najbliższej przyszłości - panie dobrze znają się jeszcze ze wspólnej pracy w TVP.



"Bardzo lubię, bardzo cenię panią Grażynę. Być może zaproponuję jej prowadzenie czegoś innego, ale nie tego festiwalu" - zapowiada.



Nie ma co jednak liczyć na jakikolwiek komentarz ze strony samej zainteresowanej. Na pytanie o nową pracę, Grażyna Torbicka tylko tajemniczo się uśmiecha i udziela wymijających odpowiedzi. Zostaje nam tylko cierpliwie czekać.