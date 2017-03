"Gra o tron" wraca w lipcu. Jest nowa zapowiedź

Pierwszy odcinek 7. sezonu "Gry o tron" zadebiutuje na antenie HBO 17 lipca. Stacja zaprezentowała właśnie nową teaserową zapowiedź produkcji.

Lena Headey w zapowiedzi nowego sezonu "Gry o tron" /HBO

Siódmy sezon będzie składał się z siedmiu odcinków. Finałowa, ósma seria popularnego serialu HBO ma podobno liczyć sześć epizodów - choć, jak zapowiedział szef stacji, Casey Bloys, nie jest to do końca pewne.



D.B. Weiss i David Benioff, twórcy "Gry o tron", zapytani o zbliżający się koniec produkcji stwierdzili: "Chcemy zakończyć serial w momencie, w którym widzowie są nadal zaangażowani w tę opowieść. Nie chcemy, żeby po zakończeniu serii powiedzieli "Dzięki Bogu, to już koniec" - powiedział D.B. Weiss.

Reklama

Reklama

"Historia, którą opowiadamy ma początek, środek i koniec... Od dłuższego czasu wiemy jak skończy się 'Gra o tron' i powoli zmierzamy do tego momentu" - dodał Benioff.



"Dowodem na to jest finałowy odcinek szóstego sezonu: Daenerys wraca do Westeros, Jon Snow jest królem Północy, a Cersei zasiada na Żelaznym Tronie. [...] Wszystkie pionki są już na szachownicy, a my zbliżamy się do końca gry" - zapowiedzieli twórcy serialu.