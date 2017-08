"Gra o tron": Odcinki online. Gdzie je znaleźć?

"Gra o tron" jest od lat jednym z najchętniej piraconych seriali na świecie. Po premierze siódmego sezonu najpopularniejsze zapytania w internecie związane są właśnie z tą produkcją.

Kadr z czwartego odcinka siódmego sezonu serialu "Gra o tron" /HBO

"Gra o tron s07e04", "Gra o tron online", "gra o tron sezon 7" - takie zapytania pojawiły się w wyszukiwarce Google tuż po emisji czwartego odcinka serialu w HBO (7 sierpnia).

Reklama

Jak pisze Rafał Gdak w popularnym blogu technologicznym Spider's Web, od 2012 roku "Gra o tron" jest od lat jednym z najchętniej piraconych seriali na świecie.

"W 2012 roku na jeden odcinek przypadały 3 mln pobrań (...). W kolejnym roku, tylko poprzez sieci BitTorrent, pobrano milion nielegalnych kopii premierowego odcinka w ciągu jednego dnia (...). Wyciek pierwszego odcinka serialu w 2015 r. sprawił, że epizod ten pobrano 100 tys. razy zaledwie w trzy godziny (...). Pierwszy odcinek siódmego sezonu najchętniej pobierali według firmy MUSO Amerykanie, którzy zaliczyli ponad 15 mln ściągnięć" - informuje Gdak.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku przed premierą 5. sezonu "Gry o tron" do sieci wyciekły aż cztery odcinki produkcji. HBO wysłało wówczas maile do użytkowników torrentów ostrzegające przed ściąganiem serialu.



Wideo Gra o tron, sezon 7 - nowy trailer serialu HBO

Przed premierą odcinka piątego (14 sierpnia), przypominamy, gdzie można legalnie oglądać serial "Gra o tron" i jakie niebezpieczeństwa wiążą się z sięganiem po pirackie pliki.



"Grę o tron" legalnie i bezpiecznie można oglądać na kanale HBO. A w internecie można korzystać z platformy HBO GO.

Korzystając z niezaufanych źródeł, narażamy się na ściągnięcie wirusa lub niepożądanych treści. Możemy też stać się ofiarą ataku hakerskiego. Według polskiego prawa, ściąganie danych z sieci torrent nie jest niezgodne z prawem, ale udostępnianie - ich już tak. A trzeba wiedzieć, że wymiana plików torrent odbywa się na zasadzie peer-to-peer, czyli każdy, kto pobierze daną rzecz, następnie udostępnia ją innym użytkownikom.

Wymiana plików poprzez torrent nie odbywa się anonimowo. Kiedy pobierane są dane, nasz adres IP widoczny jest przez wszystkich. Dzięki temu można namierzyć praktycznie każdy komputer.

Niedawno hakerzy włamali się do komputerów HBO, udostępnili część wykradzionych plików i zażądali od tej stacji milionów dolarów okupu, grożąc upublicznieniem niewyświetlonych jeszcze odcinków seriali oraz różnych wrażliwych danych.



HBO przyznało, że doszło do kradzieży należących do stacji danych i że kontynuuje dochodzenie w tej sprawie oraz współpracuje z policją i ekspertami z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Tymczasem przed nami piąty odcinek siódmego sezonu, zatytułowany "Eastwatch" (Wschodnia Strażnica). Do końca serii pozostały już tylko 3 części. W nowym odcinku Daenerys zażąda lojalności od pojmanych rycerzy Lannisterów, Cersei przysięga pokonać każdego, kto stanie na jej drodze, a Jon dowiaduje się, że Bran widział zbliżającą się Armię Nocnego Króla. "Idą złe czasy" - mówi Król Północy.