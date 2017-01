"Gorączka złota": Ludzie, którzy ryzyko mają we krwi

Prawdziwi mężczyźni, którzy dla realizacji zamierzonych celów są w stanie zrobić wszystko. Silne i odważne kobiety, zdolne do pokonywania każdych przeszkód tego, z pozoru tylko męskiego, świata. Nowe odcinki "Gorączki złota" już od czwartku, 19 stycznia, na Discovery Channel.

Kadr z "Gorączki złota" /materiały prasowe

"Gorączka złota" wraca w styczniu z nowymi odcinkami. Serial dokumentalny nadawany w Polsce na Discovery Channel opowiada o losach górników pracujących w kopalniach złota. Bohaterowie serii to ludzie, którzy ryzyko mają we krwi.

Złoto fascynuje od lat. Jak i gdzie to wszystko się zaczyna? Wydobycie tego cennego kruszcu to ciężka praca i wielkie ryzyko. W "Gorączce złota" na oczach widzów może ziścić się amerykański sen okupiony odwagą i ciężką pracą bohaterów.



Po raz kolejny widzowie zobaczą ludzi, którzy marzą tylko o jednym - zdobyciu jak największej ilości cennego kruszcu.



Rywalizujące ze sobą zespoły poszukiwaczy nie cofną się przed niczym by osiągnąć sukces. Czy uda im się zachować granice zdrowego rozsądku?



Parker, Todd i Tony już nieraz udowodnili, że w ich żyłach płynie złoto, dla którego są w stanie zrobić wiele. I choć pokazali nam, że w tym biznesie nie ma miękkiej gry to tym razem stawka zostaje ekstremalnie podniesiona... W nadziei na jeszcze większe zyski, bohaterowie decydują się podjąć największe w ich życiu ryzyko. Czy to się opłaci?



Premierowe odcinki "Gorączki złota" już od 19 stycznia na Discovery Channel.