"Familiada": Czego można dokonać? Zaskakująca odpowiedź!

"Familiada" to program, który zawsze zaskakuje i rozbawia. Można odnieść wrażenie, że to te najprostsze pytania sprawiają uczestnikom najwięcej trudności.

Karol Strasburger na planie teleturnieju "Familiada" /Facebook

Uczestnicy "Familiady" w niemalże każdym odcinku udowadniają, że ich wyobraźnia wykracza poza odpowiedzi ankietowanych.

W jednym z ostatnich odcinków, podczas finałowej rundy, prowadzący zadał pytanie: "Czego można dokonać?".

Uczestnik odpowiedział z pełnym przekonaniem: "Spłodzić dzieci". Niestety, odpowiedź nie była punktowana.

Nie trzeba było długo czekać na komentarze internautów. Oto niektóre z nich (pisownia oryginalna)!

"No to pan spłodził wpadke", "no ja tam nie wiem jak tam twoja familiada", "Kuchennych rewolucji nie pobije".