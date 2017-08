Emila Clarke o ostatnich odcinkach "Gry o tron"

​Emilii Clarke sen z oczu spędza fakt, że niedługo aktorka nakręci swoje ostatnie sceny w serialu "Gra o tron".

Emilia Clarke jako Daenerys Targaryen /materiały prasowe

Brytyjska gwiazda małego ekranu, podobnie jak jej koleżanki i koledzy z planu, muszą już powoli zacząć żegnać się z nagradzaną, telewizyjną serią, opartą o popularne książki George'a R.R. Martina.

Clarke, która wciela się w postać Daenerys Targaryen od 2011 roku, przyznaje, że nie radzi sobie z napięciem związanym z kręceniem ostatnich epizodów. "Boże, nie sypiam przez to w nocy" - powiedziała w niedawnym wywiadzie. - "Cały czas myślę: '‘Coś schrzanisz. To jest ostatni sezon i jeszcze okaże się słabym'. Znajomi powtarzają mi: '‘Ty I Daenerys to już jedna osoba. Zaufaj swoim instynktom'. A ja na to: 'Nie, muszę mieć lepszy research!'".

Aktorka stwierdziła również, że im większe są oczekiwania, tym boleśniejszy może być upadek. Stwierdziła, że denerwuje się swoim występem, gdyż "nie chce nikogo zawieść".

Co ciekawe, Clarke nie stresuje natomiast granie nagich scen w serialu. Jako "Matka Smoków" miała już wszak takich sporo.

O jednej z nich przypomniała w wywiadzie. Chodzi o moment z "Gry o tron", kiedy Daenerys nakazuje Daario Naharisowi, postaci granej przez Michiela Huismana, zdjąć swoje ubrania. Ta scena, jak przyznała aktorka, stała się jej ulubioną.

Emilia Clarke: Ściągaj ubranie! 1 6 Brytyjska aktorka Emilia Clarke, gwiazda serialu "Gra o tron", kończy w środę, 26 października, 30 lat. Show HBO często krytykowane było z uwagi na przesadne eksponowanie nagości występujących w nim aktorek oraz - równocześnie - za oszczędną ekspozycję ciał męskiej części obsady. "Chciałam przypomnieć wam moment, w którym ja i pan Michiel Huisman kopulujemy w serialu po raz pierwszy. Scena zaczyna się od mojego kwestii: 'Ściągaj ubranie', po czym możecie zobaczyć jego perfekcyjną nagą pupę" - Clarke powiedziała w rozmowie z magazynem "Glamour". Aktorka ma też własną wizję finału serii, w którym jej bohaterka - już jako królowa - kazałaby przyprowadzić "wszystkich pięknych chłopców i ściągnąć im spodnie". Autor zdjęcia: Frederick M. Brown Źródło: Getty Images 6

"To było świetne. Aż podeszłam wtedy do nich (scenarzystów Davida Benioffa i D.B. Weissa - przyp. red.) i im podziękowałam. Powiedziałam: 'To była scena na którą czekałam!'. Bardzo byłam krytykowana za granie w tylu scenach rozebranych i tylu scenach seksu. Pisali, że to jest w swojej istocie antyfeministyczne. A problemem jest po prostu nienawiść kobiet do innych kobiet. To było bardzo wkurzające. Dlatego świetnie, że dostałam też taką scenę i mogłam im wszystkim powiedzieć 'Proszę bardzo!'".