Dziennikarz Superstacji Jakub Wątły został tymczasowo zawieszony przez kierownictwo telewizji - poinformował portal Wirtualnemedia.pl. Z ramówki znikną prowadzone przez niego programy: "Krzywe zwierciadło" i "Suma tygodnia".

Jakub Wątły nie poprowadzi już "Krzywego zwierciadła" /YouTube

"Wszystkie programy prowadzone przez Kubę Wątłego są tymczasowo zawieszone i nie produkujemy nowych odcinków. Nie ma konkretnej daty ich odwieszenia. Taka jest decyzja zarządu" - Ramona Lenartowicz, sekretarz programowa Superstacji, powiedziała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Zawieszenie Wątłego ma związek z wypowiedziami, które padły we wtorek, 14 lutego, w publicystycznym programie "Krzywe zwierciadło". Prowadzący program Jakub Wątły rozmawiał z pisarzem Tomaszem Jastrunem. "Co pan myśli o tych brudnych, śmierdzących gnidach, które nazywają się dziennikarzami, a firmują ten rynsztok w telewizji publicznej" - pytał Wątły pisarza.



Jastrun odpowiedział: "Jakoś nie ma tak dużo we mnie gniewu, chociaż trochę jest, ale jest dużo współczucia. To znaczy ja uważam, że trudno o coś bardziej podłego niż nakłaniać ludzi do podłości, czyli obwiniam głównie szefów".

"Ale część z tych gnid, kończąc tę część programu, twierdzi, że mają swoje pięć minut w tej chwili. Nigdy nie chciałbym, i pewnie państwo też byście nie chcieli przeżywać pięciu minut, podczas których pijecie albo jecie odchody, co dzieje się wśród prawie wszystkich tak zwanych dziennikarzy telewizji publicznej" - dodał prowadzący program "Krzywe Zwierciadło".

Telewizja Polska, w specjalnym komunikacie wyraziła "głębokie oburzenie skandalicznymi wypowiedziami". "Stanowczo protestujemy przeciwko używaniu w debacie publicznej tak wulgarnego i agresywnego języka, jaki został zaprezentowany w ww programie" - czytamy w oświadczeniu TVP.

W ocenie TVP wypowiedzi Wątłego i Jastruna "godzą w dobre imię dziennikarzy Telewizji Polskiej i są typowym przykładem mowy nienawiści".



"Jako środowisko mediów oświadczamy, że nie możemy tolerować w przestrzeni publicznej tak niskich standardów wypowiedzi, które mogą doprowadzić do znaczącej patologii w języku debaty publicznej" - podkreślono w komunikacie.

Prezes Superstacji Adam Stefanik odnosząc się do oświadczenia TVP stwierdził, że poglądy i słowa, które padły w tym programie nie są stanowiskiem jego stacji.



Dezaprobatę wobec programu "Krzywe zwierciadło" wyraziło również Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które uznało program z udziałem Jakuba Wątłego i Tomasza Jastruna za przykład "mowy nienawiści".

Także Stowarzyszenie Dziennikarzy RP uznało wypowiedzi Wątłego i Jastruna za "szczyt wulgarnego zachowania" i przykład "mowy nienawiści, która godzi w dobre imię dziennikarzy Telewizji Polskiej".