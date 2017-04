Dziennikarz Beniamin Filip odchodzi z radiowej Trójki

Dziennikarz Beniamin Filip zrezygnował z pracy w radiowej Trójce. W Programie III Polskiego Radia pracował od 11 lat.

Z Trójką żegna się kolejny wieloletni pracownik stacji /Daniel Gnap /East News

O decyzji Filipa poinformowała na Facebooku Magdalena Spór. "Beniamin zapowiadał, że jeśli Ania Z. lub ja nie będziemy mogły wrócić do Trójki, zrezygnuje z pracy i ... właśnie tak zrobił. Tłumaczy, że nie mógł inaczej..."- napisała Spór.



Filip odpowiadał w Programie III Polskiego Radia za przygotowywanie i prezentację serwisów informacyjnych.

Na początku kwietnia "Presserwis" poinformował, że Magdalena Spór po 16 latach żegna się z radiowa Trójką.



Przypomnijmy, że Spór, razem z Anną Zaleśną, w październiku 2016 zostały odsunięte od redagowania i czytania serwisów informacyjnych w Trójce i przesunięte na trzy miesiące do działu dokumentacji Informacyjnej Agencji Radiowej.



Niektórzy z dziennikarzy i pracowników stacji zaczęli w ramach solidarności z koleżankami zamieszczać w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcia z zasłoniętymi ustami, opatrując fotografie hasłem: "Kogo nie słychać". W wyniku tej akcji pracę w Trójcę stracił m.in. dziennikarz Paweł Kwiek oraz przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programu II i III Polskiego Radia - Paweł Sołtys.

"Dyrekcja Informacyjnej Agencji Radiowej zaproponowała mi pracę w tzw. serwisach komercyjnych, czyli przygotowywanych na sprzedaż dla lokalnych rozgłośni. Powiedziałam, że nie interesuje mnie inna praca niż powrót do Trójki. Dla mnie jest to zawodowy dom. Mówiłam, że 16 lat temu nie szukałam pracy gdziekolwiek w Polskim Radiu, tylko w Trójce i w Trójce widzę swoje miejsce. Nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie mogę wrócić do Trójki i nadal nie wiem, czemu z tej Trójki zostałam usunięta" - Spór wyjaśnia w rozmowie z "Presserwisem".

Anna Zaleśna wróciła do redagowania i czytania serwisów informacyjnych w Trójce w styczniu.