Medyczny serial "Diagnoza" i program "Drzewo marzeń" to dwie nowości w jesiennej ramówce TVN-u. Widzowie stacji będą mogli również oglądać nowe odcinki serialu "Druga szansa", na antenę powrócą też: "Azja Express", "Milionerzy", "Kuchenne rewolucje" i "Mam talent".

Zdjęcie Maja Ostaszewska ("Diagnoza") i Mateusz Gessler ("Drzewo marzeń") /TVN

Serial "Diagnoza" (premiera: 5 września, godz. 21.30) to nowa produkcja TVN. Jego główną bohaterkę Annę Nowak (Maja Ostaszewska) poznamy na katowickim lotnisku. Pewna siebie i zdeterminowana kobieta przyleci na Śląsk w niezwykle ważnej dla siebie sprawie. Na skutek nieprzewidzianych wydarzeń Anna trafi do rybnickiego szpitala. Tam usłyszy druzgocącą diagnozę - amnezja. Lekarze, którzy na co dzień ratują życie wielu pacjentów, nie będą w stanie ocalić pamięci. W miejscu, gdzie ludzie mierzą się ze skrajnymi emocjami, a lekarze z determinacją walczą o ich zdrowie, bohaterka będzie musiała zacząć życie na nowo i spróbować odkryć tajemnice swojej przeszłości. Rybnicki szpital stanie się dla Anny domem, a jego załoga grupą przyjaciół. Wśród nich jest jednak ktoś, kto zrobi wszystko, by kobieta nigdy nie poznała prawdy o swojej przeszłości.