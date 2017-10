Dwa sezony polskiego serialu "Pakt" w amerykańskim HBO

Richard Plepler, prezes i dyrektor generalny HBO, w wywiadzie udzielonym na targach Mipcom w Cannes, ogłosił, że amerykański oddział HBO udostępni widzom wybrane produkcje HBO Europe, HBO Latin America i HBO Asia. Już w grudniu abonenci HBO NOW, HBO GO i HBO On Demand w Stanach Zjednoczonych będą mogli zobaczyć dwa seriale z każdego regionu. Wśród tych produkcji znalazł się polski serial HBO "Pakt".

Główną rolę w serialu "Pakt" gra Marcin Dorociński /Piotr Książek /HBO

"Międzynarodowe oddziały HBO współpracują ze zdolnymi lokalnymi scenarzystami, reżyserami i producentami, aby produkować doskonałe filmy i seriale, z których słynie marka HBO. Bardzo często te własne produkcje mają na lokalnych rynkach większą oglądalność niż kultowa ‘Gra o tron’. Jestem bardzo dumny, że już niedługo pokażemy amerykańskim widzom wybór naszych najlepszych produkcji "- podkreślił Plepler.

Reklama

Wybrane seriale zostały wyprodukowane i wyemitowane przez międzynarodowe oddziały HBO w Europie, Ameryce Południowej i Azji w lokalnych wersjach językowych. Wszystkie z nich były prezentowane na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto i Karlowych Warach. Plepler, który przyjechał do Cannes, aby odebrać nagrodę "Variety Vanguard," mówił podczas wystąpienia o roli marki na coraz bardziej konkurencyjnym globalnym rynku.



"Pakt" jest produkcją HBO, stworzoną - jako swobodna adaptacja - na kanwie norweskiego serialu "Mammon", ale wyraźnie osadzoną w realiach współczesnej Polski. Główny bohater, grany przez Dorocińskiego dziennikarz śledczy Piotr Grodecki, pracuje dla opiniotwórczego dziennika "Kurier".

Reżyserem serialu jest Leszek Dawid ("Jesteś bogiem", "Ki").

Drugi sezon "Paktu" zadebiutował na antenie HBO w listopadzie 2016. W dniu premiery serial można było oglądać nie tylko w Polsce, ale również w Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz Danii.