Drugi sezon serialu "Wersal. Prawo krwi" w Canal+

Od 18 maja, w każdy czwartek (godz. 21) na antenie Canal+ będzie można oglądać drugi sezon serialu "Wersal. Prawo krwi". Kontynuacja najdroższej francuskiej produkcji telewizyjnej wszech czasów z sukcesem nawiązuje do takich tytułów jak "Rodzina Borgiów" czy "Dynastia Tudorów".

"Wersal. Prawo krwi" powróci na antenę Canal+ już 18 maja /Canal+

Minęły cztery lata, ale dwór Ludwika XIV nadal rządzi się tymi samymi prawami. Liczy się sukces, a sukces to... królewska łaska. Jedno skinienie Jego dłoni wynosi pod niebiosa lub strąca w otchłań. Zdrada, spisek, okrucieństwo - na dworze Króla Słońce nie ma miejsca na litość.



Ludwik XIV Bourbon, zwany Wielkim, Król Słońce. Panował na francuskim tronie przez 72 lata, najdłużej spośród europejskich władców. Budując Wersal, wykreował pierwszą międzynarodową markę. Za jego czasów francuski stał się międzynarodowym językiem dyplomacji i arystokracji europejskiej. W swojej "złotej klatce" zamknął liczący 10 tys. osób dwór, który kontrolował między innymi za pomocą restrykcyjnej etykiety. Był genialnym strategiem, manipulatorem, miłośnikiem sztuki i wielkim smakoszem.



"Wersal. Prawo krwi 2" to kontynuacja telewizyjnej superprodukcji, która okazała się międzynarodowym hitem. Serial był zrealizowany przez liczącą 600 osób ekipę. W jej skład weszli m.in. scenarzyści Simon Mirren ("Zabójcze umysły") i David Wolstencroft ("Spooks" i "The Escape Artist") oraz reżyserzy, m.in. Jalil Lespert ("Yves Saint Laurent") i Christoph Schrewe ("Prawdziwa historia rodu Borgiów").



Rolę Ludwika XIV powierzono brytyjskiemu aktorowi George’owi Blagdenowi ("Wikingowie", "Les Miserables. Nędznicy").



Produkcja Canal+ wzbudziła już ogromne kontrowersje w Wielkiej Brytanii.

Jedną z centralnych postaci drugiego sezonu show będzie kochanka Ludwika XIV (George Blagden), ciężarna Madame de Montespan (Anna Brewster). Pierwsze zapowiedzi drugiego sezonu show, zawierające m.in. scenę orgii oraz seks z ciężarną, nie pozostawiają złudzeń, że "Wersal. Prawo krwi 2" będzie równie pikantne, co pierwsza odsłona (w której odnotowano aż 36 scen dla dorosłych).

Brytyjscy obrońcy moralności nazywają produkcję Canal+ pornografią i zwracają uwagę na zbyt wczesną, ich zdaniem, porę emisji. BBC 2 pokazuje drugi sezon "Wersalu. Prawa krwie" o godz. 21.