Drugi sezon "Belfra" od 22 października

Nowe miasto, nowa klasa i nowi uczniowie. Ujawniamy kolejne nazwiska aktorów, którzy pojawią się w drugim sezonie "Belfra". Kolejna odsłona serialu od 22 października w każdą niedzielę o 21:30 w Canal+

Oryginalny scenariusz to nie jedyny czynnik, który wyróżnia "Belfra" na tle innych polskich seriali kryminalnych. To także znaczące role aktorów młodszego pokolenia. W drugim sezonie, podobnie jak w pierwszym, nie zabraknie nowych nazwisk, o których wkrótce będzie naprawdę głośno.



Oprócz Michaliny Łabacz, Zofii Wichłacz i Elizy Rycembel, w młodzieżowej obsadzie serialu znaleźli się m.in. Bartosz Sak ("Moje córki krowy"), Damian Kret ("Śpiewający obrusik") i Adrian Zaremba ("Wołyń").

Jednego z nowych uczniów Pawła Zawadzkiego zagra też Jakub Gąsowski. W obsadzie znalazł się także Stanisław Linowski.



Na ekranie zobaczymy również między innymi: Maję Szopę, Paulinę Walendziak, Monikę Roszko oraz Aleksandra Sosińskiego.



Za kamerą stanęło dwóch nowych reżyserów: Krzysztof Łukaszewicz ("Karbala", "Lincz") oraz Maciej Bochniak ("Disco Polo"). Scenariusz wyszedł spod pióra Moniki Powalisz, Jakuba Żulczyka, Bartosza Ignaciuka oraz Wojciecha Bockenheima.



W drugim sezonie "Belfra" za tło wydarzeń służyć będą plenery Warszawy i Wrocławia. W roli głównej ponownie zobaczymy Macieja Stuhra.

Paweł Zawadzki (Stuhr) zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a "belfer" nie znalazł się tam przypadkowo.