"Druga twarz" Karoliny Gilon

Karolina Gilon została gospodynią nowego programu na antenie TTV. W magazynie "Druga twarz" będzie pomagać ludziom, którym nietypowy wygląd utrudnia codzienne życie. Gwiazda twierdzi, że sama również marzyła kiedyś o metamorfozie, miała bowiem kompleksy z powodu tuszy i asymetrii twarzy. Dziś nie zamierza niczego zmieniać w swoim wyglądzie.

Karolina Gilon waży obecnie 50 kg przy wzroście 181 cm /Paweł Wrzecion /MWMedia

Karolina Gilon nie dostała się do finału programu "Top Model", zaczęła jednak robić karierę w modelingu oraz w mediach. Jej atuty to mocna osobowość i oryginalna uroda. Gilon twierdzi jednak, że podobnie jak większość kobiet w przeszłości borykała się z wieloma kompleksami. Jednym z nich była tusza - po odejściu z "Top Model" gwiazda schudła jednak 14 kg i obecnie waży 50 kg przy wzroście 181 cm. - Później była to asymetria twarzy, miałam w głowie, aby to poprawić. Przeszkadzało mi to, widziałam też uwagi w internetowych komentarzach - mówi Karolina Gilon agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Reklama

Modelka podkreśla jednak, że niedawno zmieniła podejście do swojego wyglądu. Zdała sobie sprawę z tego, że pewne niedoskonałości stanowią o jej wyjątkowości, a tym samym są atutem, a nie wadą. Karolina Gilon nie zgadza się na ustanawianie ogólnie obowiązujących kanonów piękna, każdy człowiek ma bowiem własne ideały urody. Każdy jest też inny pod względem fizycznym i nie powinien dążyć do perfekcji. - Dlatego moją szczękę pozostawiam nieruszoną, taką jaką jest, wykorzystuję ją jako atut. To jestem ja i nie zamierzam tego nigdy zmieniać - wyjaśnia modelka.

Karolina Gilon nie planuje już metamorfozy. Jako gospodyni programu "Druga twarz" będzie jednak pomagała innym dokonać zmian w wyglądzie. Bohaterami magazynu będą osoby, których ciała pokryte są tatuażami, skaryfikacjami lub licznymi kolczykami - taki wygląd świetnie podkreśla osobowość, może jednak utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. - Będą też tacy z mniejszymi problemami jak zbyt duże owłosienie ciała albo blizny, które uprzykrzają im życie. My chcemy im pomóc - opowiada Gilon.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Druga twarz" Karoliny Gilon Newseria Lifestyle

Uczestnicy programu otrzymają szansę zmiany dotychczasowego wizerunku na nieco mniej kontrowersyjny. Karolina Gilon wraz z ekspertami spróbuje znaleźć złoty środek między pragnieniem wyrażania siebie a społeczną akceptacją. Pomagać jej będzie stylista fryzur Łukasz Urbański, fotograf Marcin Tyszka, stylistka Malwina Wędzikowska, muzyk Mariusz "Demon" Dzwonek oraz barman Kaka. - Pomogą mi zbudować nową wizję bohaterów, nie chcemy zmieniać ich na siłę. Chcemy im pokazać ich drugą twarz i to, jak mogą wyglądać. Czy wybiorą wcześniejszą opcję, czy naszą, będzie już ich decyzją - tłumaczy Gilon.

Program "Druga twarz" będzie można oglądać na antenie stacji TTV od października.