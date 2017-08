Dorota Gardias o najtrudniejszym zadaniu w "Azja Express"

- "Azja Express" to przygoda, której nie zapomnę do końca życia - mówi prezenterka. Przyznaje jednak, że na udział w podróżniczym reality show trzeba ją było namawiać. Gwiazda wahała się ze względu na 4-letnią córkę. To właśnie rozłąkę z Hanią uważa za największe wyzwanie, jakie czekało ją podczas wyprawy do Indii.

Dorota Gardias na konferencji prasowej programu "Azja Express 2" /AKPA

W drugiej edycji programu "Azja Express" do rywalizacji ponownie stanęło szesnaścioro zawodników, m.in. Tymon Tymański, Joanna Przetakiewicz, Marta Wierzbicka, Michał Piróg oraz Dorota Gardias. Gwiazda TVN do udziału w podróżniczym reality show zaprosiła Katarzynę Domaracką, którą poznała kilka miesięcy wcześniej podczas wakacyjnego wyjazdu. Od pierwszego spotkania połączyła je sympatia oparta przede wszystkim na podobieństwie charakterów.

- Kasia jest po prostu idealna do tego. Zadzwoniłam, zgodziła się, ale myślała, że żartuję. Dopiero, gdy zadzwoniła produkcja z TVN, uwierzyła, że to faktycznie prawda. Wtedy już nie było jej tak do śmiechu, ale podjęła to wyzwanie - mówi Dorota Gardias agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Tym razem uczestnicy programu musieli pokonać trasę 3 tys. km, biegnącą przez Sri Lankę oraz cztery indyjskie stany: Keralę, Tamilnadu, Karnatakę i Maharasztrę. W drodze do mety w Mumbaju musieli wykonać szereg zadań, jak choćby odróżnienie prawdziwego diamentu od fałszywego czy uprzątnięcie łajna słonia gołymi rękami. Za cały budżet musiał im starczyć dolar dziennie na osobę.

- To była niezwykła przygoda, mnóstwo emocji, bardzo różnych, skrajnych emocji, ale przygoda, której nie zapomnę do końca życia, która bardzo dużo wniosła w moje życie - mówi Dorota Gardias.

Za największą wartość prezenterka uznaje dobre relacje, jakie udało jej się nawiązać z pozostałymi uczestnikami "Azja Express". Jest przekonana, że będą to przyjaźnie na całe życie. Gwiazda TVN twierdzi, że pomiędzy szesnaściorgiem uczestników tegorocznej edycji programu nie było zawiści oraz przesadnej rywalizacji - wszyscy starali się pomagać sobie nawzajem. Mimo to pojawiła się osoba, która spełnia rolę podobną do Renaty Kaczoruk z pierwszego sezonu "Azja Express".

- Kto to będzie nie mogę mówić, ale mówi się o niej lub o nim - mówi Dorota Gardias.

Gwiazda nie żałuje uczestnictwa w programie "Azja Express", choć nie ukrywa, że nie od razu wyraziła zgodę. Wahała się ze względu na konieczność kilkutygodniowej rozłąki z 4-letnią córką Hanią. W opiece nad dziewczynką pomogła rodzina prezenterki, mimo to Dorota Gardias właśnie rozstanie z córką uważa za największe wyzwanie i najtrudniejsze zadanie, jakie czekało ją w reality show. W ciągu dnia ze względu na wielość zadań i tempo wyścigu nie mogła pozwolić sobie na tęsknotę, w nocy jednak myślała wyłącznie o córce.

- Wtedy nam razem z Kasią włączało się: ciekawe, co robią w domu, ciekawe jak Hania, ciekawe jak Marysia, córka Kasi. Wtedy bardzo się rozczulałyśmy, ale oczywiście byłyśmy tak zmęczone, że trwało to zaledwie chwilę i potem zasypiałyśmy - mówi prezenterka.

Program "Azja Express" będzie można oglądać w każdą środę o godz. 21.30 od 6 września.